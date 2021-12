Familienprojekt aus Wr. Neustadt: Zwölf Länder in einem Jahr

„Die Welt zu Hause erlebbar zu machen und für die Vielfalt der Kulturen zu begeistern, war und ist meine Idee“ – mit diesen Worten beginnt Andrea Pammers Buch „Unsere Welt zu Hause“.

Die studierte Anthropologin hat schon viel von der Welt gesehen. Mit ihrem Mann Horst „Howdy“ Pammer, Arbeiterkammer-Vizepräsident, feierte sie 2007 eine „Multikulti“-Hochzeit, in der sie alle drei Weltregionen in die Zeremonie integrierte. Zusammen bekamen sie zwei Kinder, Pamina und Fabian: „Da wurde das Reisen natürlich schwieriger und ich nutzte die Chance, um die Welt zu uns nach Hause zu bringen.“

Somit reisen sie seit 2015 in ihren eigenen vier Wänden durch die Kontinente. Andrea Pammer möchte ihren Kindern die Kultur und Geschichte anderer Länder näherbringen: „An Silvester sitzen wir beim Radetzkymarsch zusammen und suchen uns die Länder für die Monate aus.“ Und mit dem allerersten Lockdown kam dann die Homepage zum Familienprojekt „und jetzt ein Buch“, ist Pammer stolz. Auf über 200 Seiten nehmen die Pammers die Leser mit in 21 Länder mit zahlreichen Fotos der Reisen, Rezepte für die Gerichte, Geschichtliches zu Bräuchen und Ritualen sowie Themenkapitel wie Harry Potter und „Howdys“ persönlicher Männerecke, in der es ums Smoker bauen, Bier brauen und verkosten geht.

Von Kanada nach Peru und Marokko

Behandelt werden die Geschichte, Aktuelles, die Kultur, Bräuche und Religion sowie die speziellen Gerichte des Landes. „Wir pflegen auch die einheimischen Feste und Festtage“, erklärt sie, so etwa eine Zeremonie zur Sommersonnenwende wie in Peru oder das Holi- und Lichterfest „Diwali“ in Indien.

Die richtige Dekoration darf natürlich nicht fehlen, „mittlerweile haben wir eine Garage angemietet, die voll mit Deko ist“, schmunzelt sie. Für Marokko mussten auch schon mal die Möbelstücke weichen und es wurde auf Polstern am Boden gegessen. Ebenso mit dabei sind lokale Ausflüge, für das Land Kanada ging’s übers Wochenende auf die Hohe Wand. Sie bauten einen eigenen Totempfahl mit anschließendem Gabenfest zur Einweihung. „Was wir nicht geplant hatten war, dass wir dann ein bisschen länger auf der Hohen Wand bleiben mussten, weil wir urplötzlich eingeschneit waren“, muss Pammer immer noch darüber lachen.

Das Buch gibt es auf www.weltzuhause.at um 28 Euro oder im Buchhandel um 33,90 Euro zu kaufen.