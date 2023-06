Franz Grabenwöger feierte 60-jähriges Priesterjubiläum in Krumbach

Franz Grabenwöger, der von 1992 bis 2010 Pfarrer in Krumbach war, ist auch jetzt noch in vielen Pfarren und bei verschiedensten Anlässen im Einsatz. Die Veranstaltungshalle des Krumbacher Kultur- und Sportzentrums war am Sonntag bis auf den letzten Platz besetzt, als der Jubilar selbst die Festmesse zelebrierte und im Anschluss daran Fritz und Franz Trimmel ihr Buch „Begegnungen mit Monsignore Franz Grabenwöger“ präsentierten. Es gewährt den Lesern interessante Einblicke in dessen vielfältige Lebensstationen.

Autor Fritz Trimmel über den Initiator dieses Werks: „Die Idee, ein Buch über den ehemaligen Pfarrer von Krumbach zu schreiben kam von Robert Ivancich vom Kral-Verlag. Der stammt auch aus dem Triestingtal und kennt den Franz Grabenwöger gut.“ Schließlich erklärte sich auch der jetzt 83-jährige Jubilar bereit, an der Entstehung des Buchs mitzuwirken. „Wir haben viele Leute gefunden – angefangen von der Jugend, Leute aus Krumbach - die etwas beigetragen haben. Krippenbauer, Maria Zell-Geher. Das Maria Zell-Gehen hat ja er wieder belebt – da war er immer mit. Und bei den Krippenbauern hat er sich um alles gekümmert.“

Buchpräsentation mit dem Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Weissenbach an der Triesting Johann Miedl, Robert Ivancich vom Kral - Verlag, Friedrich Trimmel, Franz Grabenwöger, Franz Trimmel, Regionsobfrau Michaela Walla und Bürgermeister Christian Stacherl. Foto: Franz Stangl

Im Verlauf der Arbeiten wurde es dann immer deutlicher, was er allein in Krumbach auf die Beine gestellt hatte, und wie viele Freiwillige er dazu motivieren konnte. Ministranten, Vorbeter, Lektoren, Krippenbauer – insgesamt waren es 150 Mitarbeiter, die ihn während seiner Zeit als Pfarrer unterstützten. Das Buch zeigt aber auch auf, dass die seelsorgliche Tätigkeit in seiner Pfarre nur eine von vielen Episoden in seinem Leben war, das vom Motto „Unter den Leuten zu sein“ geprägt war. Nach der Priesterweihe war er vier Jahre lang Kaplan in Oberaspang. Es war eine, wegen des zu dieser Zeit stattfindenden 2. Vatikanischen Konzils, Zeit des Umbruchs: „Da hat er viel umgedreht. Volksaltar, Jugend, Pfadfinder, die erste Jazzmesse.“

Pfarrer Grabenwöger bestätigt dies bei seiner Predigt am Sonntag: „Wir haben da viel durchgesetzt, was uns vom Konzil geschenkt worden ist.“ Zu den prägendsten Jahren zählten die von 1975 bis 1986, in denen er als Sekretär von Kardinal König zu dessen engsten Vertrauten zählte: „Da hat er Gott und die Welt kennengelernt.“ Ein wichtiger Teil des Buches betrifft auch den Menschen Grabenwöger: „Er hat immer gesagt, was er sich denkt. Dadurch ist er in der katholischen Kirche nicht immer gut angekommen.“ Von Bekannten wird er als weltoffen, streng, prinzipientreu – auch zu sich selber – und korrekt, aber nicht nachtragend bezeichnet.

Das Vorwort zum Buch schrieb der inzwischen verstorbene Weihbischof Helmut Krätzl. Erhältlich ist es in Buchhandlungen sowie in Pfarren und Gemeinden der Region.