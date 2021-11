Neustadt-Krimi Nummer drei von Katharina Durrani

Gleich mit zwei neuen Büchern kann die Neustädter Autorin Katharina Durrani derzeit aufwarten. Vor kurzem kam „Experiri, der Schattentöter“, ein Fantasy-Thriller, und letzte Woche erschien, rechtzeitig zur „Buch Wien“, der dritte Wiener Neustadt-Krimi.

Nach „Der Corvinusbecher“ und „Kalt blütig“ finden sich in „Rachsüchtig“ wieder alle bekannten Protagonisten rund um die Hauptfigur Simone Jaan. Der Inhalt: In der weltberühmten Klosterbibliothek des Stiftes Admont in der Steiermark wird ein Mann ermordet und eine Marienstatue gestohlen. Die Wiener Neustädter Hobbydetektivin Simone Jaan stolpert zufällig über den Toten und somit in ihren dritten spannenden Kriminalfall.

Durrani: „Schauplätze sind diesmal der Wiener Neustädter Dom, der städtische Friedhof, der Wiener Zentralfriedhof, das Stift Admont, die Burg Seebenstein, der Pfarrhof in Bromberg und die umliegenden Wälder oder der Aussichtsturm bei Bad Sauerbrunn.“

„Experiri, der Schattentöter“ ist ein Science Fiction-Thriller, wo in einer fernen Galaxie ein Serienmörder umgeht. Die Autorin: „Der Schattentöter ist gewissermaßen eine Fortsetzung von Experiri 1, aber für Erwachsene.“

Beide Bücher sind im Buchhandel erhältlich.