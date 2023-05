Kräuterwirtin Gerda Stocker präsentierte neues Buch in Wr. Neustadt

Die Kleider-Bauer-Filiale in der Fußgängerzone Wiener Straße wurde am Samstag Schauplatz einer Kochbuchpräsentation. Kräuterwirtin Gerda Stocker stellte ihr neues Buch „Kräuterwirtin aus Leidenschaft“ vor, das ihrem Sohn Christoph Stocker gewidmet ist.

Einige Rezepte aus dem neuen Buch gab es vor Ort zu verköstigen. Das ließen sich auch Gesundheitsstadträtin Erika Buchinger (ÖVP) und Frauenreferentin Claudia Auer-Deutsch nicht entgehen. Geschmeckt hat alles, die Besucherinnen und Besucher hatten allerdings unterschiedliche Meinungen, welche der Köstlichkeiten denn die beste wäre.

Einig waren sich Herbert Gober und Andrea Pilles über die „Löwenzahnwurzelcreme“, die sie als ihren Favoriten gewählt haben. Maria Gober hingegen fand vor allem Gefallen an dem „Erdäpfel-Gierschstrudel“. Erhältlich ist das Kochbuch im Buchhandel und online sowie in Gerda Stockers Landgasthaus in Lembach.

