Ihren ersten Roman hat Natalie Campbell über einen schwangeren Mann geschrieben. „Fridolin“ erzählt die Erlebnisse und Herausforderungen einer Schwangerschaft und Geburt für ein Paar, wo das Baby im Wurmfortsatz von ihm heranwächst.

Natalie Campbell, 30, hat ihre Jugend in Wiener Neustadt verbracht und im BRG Gröhrmühlgasse maturiert, war auch für die NÖN tätig. Schon seit ihrer Kindheit schreibt sie Geschichten und hat einige davon 2017 in Buchform veröffentlicht. In ihrem ersten Roman erprobt sie nun weibliche Klischees am Männerkörper. „In Fridolin verarbeite ich meine Erfahrungen von Schwangerschaft und Geburt. In der Zeit habe ich mir öfter gewünscht, dass mein Partner auch einmal in meiner Situation steckt“, so die Mutter einer Vierjährigen. Geplant war der schwangere Mann am Anfang nicht. „Das kam so über mich, ich fand es ganz lustig, diese verkehrte Welt auszuprobieren.“

Wer mehr über das Buch erfahren will, kann sich eine Internet-Lesung auf Facebook ansehen. Der Roman ist im Buchhandel erhältlich.