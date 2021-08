In elf Gemeinden der Buckligen Welt startete in diesen Tagen die Sammelaktion für Bestellungen der Glasfaseranschlüsse, wir berichteten. Bei diversen Infoveranstaltungen in den Kommunen wird um ein „Ja“ geworben – schließlich braucht es 42 Prozent Zustimmung aller Liegenschaften im jeweiligen Ausbaugebiet, um das Projekt tatsächlich wahr werden zu lassen. Insgesamt haben in der Region rund 6.000 Haushalte die Möglichkeit, sich für die Glasfasertechnologie, die schnelleres Internet verspricht, zu entscheiden.

Die Vorbereitungen laufen jedenfalls bereits seit Jahren: Ob nun im Zuge der Neuasphaltierung der Fahrbahn im Ort Lichtenegg, der Ortszentrumgestaltung in Gleichenbach, aber vor allem beim Verlegen der Leitungen für die „Trinkwassersicherung Bucklige Welt“ wurden seit Bekanntwerden des Glasfaserprojekts die dafür notwendigen Leerverrohrungen mitverlegt.

Mit der bis 30. September laufenden Sammelaktion haben etwa 80 Prozent der Haushalte dieser Gemeinden die Möglichkeit, sich für einen Breitbandanschluss zu entscheiden. Ihm wird seitens der „nöGIG“, der NÖ Glasfaserinfrastruktur GmbH, die das Projekt vorantreibt, die gleiche Bedeutung beigemessen wie Wasser, Strom, Telefon oder Kanal in den letzten Jahrzehnten. Für jene Haushalte, die jetzt noch nicht erfasst werden konnten, wird es nach Abschluss dieses ersten Ausbauteils ein weiteres Sammelprojekt geben.