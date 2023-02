Biker lag nach Unfall verletzt im Wald

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im "Kuhwald" zwischen Schleinz und Hochwolkersdorf. Ein Motorradfahrer kam dort zu Sturz und landete samt Bike im Wald. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen, war aber bei Bewusstsein und konnte selbst mit dem Handy die Rettung verständigen.

Sein Problem: Er konnte keine genaue Ortsangabe zur Unfallstelle machen, was auch für die Rettungskräfte eine schwierige Situation darstellte. Rotes Kreuz und Feuerwehr suchten daraufhin im Kuhwald nach dem Verletzten, der via Handy immerhin bekannt geben konnte, dass sich die Rettungskräfte seiner Unfallstelle näherten, weil er das Martinshorn hörte. Allerdings bracht dann der Handykontakt ab - ein Rot Kreuz Mitarbeiter, der in den Wald leuchtete, konnte den Biker dann aber aufgrund seiner reflektierenden Bekleidung entdecken. Er wurde geborgen und ins Krankenhaus eingeliefert.

