Buckltaler ist auch nach 20 Jahren ein Hit

Der ‚Buckltaler‘ lebt - in letzter Zeit mancherorts schon totgesagt, ist er jedoch im 20. Jahr seines Bestehens in den Gemeinden der Buckligen Welt nach wie vor gültiges Zahlungsmittel.

Aus der Taufe wurde er Im Jahr 2003 gehoben. Als die Wirtschaftsplattform Bucklige Welt in diesem Jahr gegründet wurde, gebar eine Arbeitsgruppe auch gleich die Idee, den Buckltaler als repräsentatives Geschenk für besondere Anlässe einzuführen. Ziel war, damit die Kaufkraft in der Region zu halten.

Im Umlauf sind 20.000 Münzen im Wert von je 10 Euro, die am besten in einer Bank der Region gekauft werden, um sie als Geschenk bei verschiedensten Anlässen auf den Gabentisch zu legen.

In den letzten Jahren war es allerdings stiller um die goldglänzende Münze geworden. Trotzdem hält Wirtschaftsplattform - Obmann Josef Pürer auf jeden Fall daran fest: „Jede Bank nimmt den Buckltaler zurück: „Nur manchmal kommen Kunden in die Bank und wollen den Buckltaler umtauschen, das machen wir nicht. Wir tauschen sie nur für Unternehmer um.“ Diese müssen aber nicht um ihr Geld bangen: „Wir haben von der Nationalbank die Genehmigung, dass der Buckltaler als Bargeld gilt.“

Mögliche Probleme beim bezahlen kann er sich nur bei Angestellten vorstellen, die den Buckltaler nicht kennen: „Es könnte sein, dass eine Kellnerin etwas gesagt hat, die nicht informiert wurde.“

Er sieht 20 Jahre nach Einführung der Münzen allerdings Bedarf an Information der Bevölkerung: „Ich werde demnächst wieder einen Rundruf machen und appelieren: Gebt ihn aus“, so Pürrer im Gespräch mit der NÖN: „So kommt er wieder in die Bank, von wo er wieder spesenfrei erworben werden kann.“

