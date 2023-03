Firmlinge sammelten fleißig Spenden

Eine Aktion der Firmlinge aus den Pfarren Schwarzenbach, Hochwolkersdorf und Lanzenkirchen wurde ein toller Erfolg. Im Rahmen der Vorbereitung für die heuer am 13. Mai in Schwarzenbach stattfindende Firmung hatten sie eine Sachspenden-Sammelaktion für die Gemeinschaft Cenacolo in Kleinfrauenhaid gestartet. Durch das tolle Engagement der Jugendlichen und die großzügige Unterstützung seitens der Bevölkerung konnten viele Sachspenden gesammelt werden.

Am Samstag, 25.Februar besuchten die Firmlinge samt Firmhelfern und Pfarrer Franz Pfeiffer die Gemeinschaft, um die Spenden zu übergeben. Firmbegleiterin Christiana Karner: „Da bekamen wir noch einen interessanten Einblick in die Arbeit dieser tollen Organisation mit den Jugendlichen.“

Eine Verbindung zur ‚Gemeinschaft Cenacolo‘ besteht vor allem durch deren Leiter Georg Schwarz, der aus der Nachbarpfarre Lichtenegg stammt. Schwarz war selbst auf der Suche nach Hilfe 1999 zu der weltweiten Organisation gestoßen. Nach fünf Jahren in Italien kam er nach Kleinfrauenhaid, dem einzigen Haus der Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum. Inzwischen leitet er dieses so erfolgreich, dass er vor kurzem sogar ausgezeichnet wurde. Er bekam im Rahmen der „Austria.On.Mission“ Jubiläumsgala der Päpstlichen Missionswerke in Österreich den „Emil“ in der Kategorie „Missionary in Austria“ verliehen.

