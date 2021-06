Der Glasfaserausbau in ländlichen Regionen beginnt nun endgültig zu laufen. So auch in Hollenthon und Walpersbach.

Der erste Schritt für die beteiligten Gemeinden ist die Einrichtung einer Projektgruppe, die unter anderem aus Vertretern der Gemeinde, aller Parteien, der Jugend, der Wirtschaft und weiteren Gruppierungen bestehen soll.

Eine ihrer wichtigsten Aufgaben wird es sein, Überzeugungsarbeit zu leisten und damit den Ausbau voranzutreiben. Denn nur wenn mindestens 42 Prozent aller möglichen Teilnehmer einer Nutzung von Anfang an zustimmen, kann der Glasfaserausbau tatsächlich realisiert werden.

Reinhard Baumgartner, Geschäftsführer der für die Umsetzung zuständigen NÖ Glasfaserinfrastrukturgesellschaft mbH (nöGIG) erklärt die Vorgehensweise: „Der Endkunde unterschreibt zwei Verträge, den ersten mit der ‚nöGIG‘. Da sagt er, ‚ich will ein Glasfasernetz‘, dann sucht er sich einen von derzeit neun Netzanbietern aus.“ Um dabei zu sein ist es erforderlich, zumindest für zwei Jahre das Einstiegsprodukt zu beziehen: „Das kostet im Monat 39,90 Euro und fängt mit 150 Mbps Download und 50 Mbps Upload dort an, wo das bisherige Netz aufhört. Das reicht für private Anwendungen wie etwa auch Homeschooling oder Telearbeit voll aus“, ist sich Baumgartner sicher. Doch sollte Bedarf nach mehr bestehen, ist noch genug Luft nach oben.

In der Gemeinde Walpersbach wurde bereits mit den ersten Ausbauarbeiten von Glasfaser-Internet begonnen. „Der A1- Glasfaserausbau ist ein grundlegender Schritt für die weitere Digitalisierung unserer Gemeinde. Gerade die Zeit der Pandemie mit den vielen Homeoffice-Arbeitsplätzen hat gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung nicht nur für Freizeit und Unterhaltung ist. Private Haushalte sind mehr denn je darauf angewiesen“, freut sich ÖVP-Bürgermeister Franz Breitsching über den Ausbau.