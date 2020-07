Wie immer im Jahr der Gemeinderatswahl hielt auch dieses Mal der Musikschulverband Bucklige Welt-Mitte seine Vorstandswahl ab. Sie findet abwechselnd in einem Gasthaus einer Mitgliedsgemeinde statt, heuer war es mit dem Gasthaus Spenger „Zum Schönen Grund“ ein Lokal der Gemeinde Lichtenegg. Die Wahl des Vorstandes brachte keine Überraschungen: ÖVP-Bürgermeister Manfred Grundtner aus Hollenthon wurde in seiner Funktion als Obmann bestätigt, Vize ist ÖVP-Bürgermeister Josef Schrammel aus der Gemeinde Lichtenegg.

Dem Musikschulverband Bucklige Welt-Mitte gehören die Gemeinden Hollenthon, Lichtenegg, Wiesmath und – seit Herbst des Vorjahres – Schwarzenbach an. Eine Mitgliedschaft, die beim jüngsten Mitglied schon positive Entwicklungen in Gang setzte, wie Schwarzenbachs SPÖ-Bürgermeister Bernd Rehberger gegenüber der NÖN meint: „Wir haben das im Gemeinderat beschlossen, weil Bedarf da war. Es waren ursprünglich drei Kinder. Dann haben wir im August eine Veranstaltung gehabt, zu der wir alle Interessierten eingeladen haben und aus den drei sind plötzlich 39 geworden.“ Bei den Musikinstrumenten gebe es einen eindeutigen Trend: „Ein Großteil spielt Gitarre, das ist auch bei uns so. Es sind aber auch ein paar dabei, die Ziehharmonika spielen.“ Obmann Manfred Grundtner freut sich über das neue Mitglied im Verband: „Wir haben jetzt natürlich mehr Schüler und kriegen eine Spur mehr Förderung. Und es ist gut, dass Schwarzenbach dabei ist, weil sie zu unserer Region gehören.“

Hochwolkersdorf will Bedarf erheben

Noch bei keinem Musikschulverband dabei ist übrigens Hochwolkersdorf. Der neuen SPÖ-Bürgermeisterin Sylvia Blank zufolge will man eine Mitgliedschaft allerdings andenken, schließlich wirke sich eine solche auf die Kosten aus. „Ich werde sicher einmal eine Interessensumfrage machen. Bisher ist aber noch niemand an mich herangetreten“, so Blank zur NÖN.