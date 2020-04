Unter der Regie von Uli Jürgens entsteht in diesen Tagen eine Dokumentation über das jüdische Leben vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg für ORF III. Neben Wien wurde die Bucklige Welt als Beispiel für den ländlichen Raum gewählt. „Es bot sich an, vor allem, weil bereits sehr viel erforscht und aufbereitet wurde“, so die Regisseurin. Als ORF III mit der Idee zur Dokumentation an sie herantrat, erinnerte sie sich sofort an das Buch „Eine versunkene Welt“ von Johann Hagenhofer, das sie davor schon in Ö1 präsentiert hatte. „Interessanterweise hatte sich Johann Hagenhofer schon selbst mit ORF III in Verbindung gesetzt“, so Jürgens, „so war die Kontaktaufnahme einfach.“

Gefilmt wurde bereits in Krumbach, Hochwolkersdorf, dem Hacker Haus in Bad Erlach und in Pitten, wo Ruth Contreras die Aufarbeitung der jüdischen Geschichte für ihre Heimatgemeinde vornahm. Neben den Historikern Werner Sulzgruber und Johann Hagenhofer ist sie die dritte Interviewpartnerin aus der Region für die Dokumentation, in der auch Personen, wie beispielsweise Paul Chaim Eisenberg oder Danielle Spera zu Wort kommen werden. „Es ist eine besondere Ehre, hier dabei sein zu dürfen“, sagt Ruth Contreras, „und ein schöner Lohn zu sehen, dass die Arbeit, die man sich gemacht hat, auf Interesse stößt.“ Sendetermin für die 45-minütige Dokumentation ist im Herbst im Rahmen der „Zeitgeschichte“-Schiene des Senders ORF III. Einen genauen Termin konnte die Regisseurin aber noch nicht nennen.