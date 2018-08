Region präsentiert sich bei „Schnidahahn-Herbstauftakt“ .

Aufgrund des sensationellen Erfolgs in den Vorjahren gastiert die Region Bucklige Welt-Wechselland mit ihrem „Schnidahahn“-Herbstauftakt in diesem Jahr bereits zum vierten Mal in der Innenstadt und verwandelt den Wiener Neustädter Hauptplatz am 20. und 21. August in eine besondere kulinarische Begegnungszone.