Rund um die Rosalia wandern

80 Kilometer zwischen idyllischen Wäldern spazieren, von Wiener Neustadt bis zur Rosalienkapelle insgesamt 1.800 Höhenmeter zurücklegen, vorbei an historischen Plätzen wie dem Schloss Eichbüchl bis hin zum Essen im Haubenlokal – das ist der Rosalia-Rundwanderweg.

„Eigentlich gibt es den Weg schon seit 2020, aber nun wollen wir ihn offiziell eröffnen“, erläutert Stephan Ernst, Initiator der Wanderstrecke. Der Weg kann in zwei Richtungen zurückgelegt werden: Einmal von Wiener Neustadt über Katzelsdorf, Eichbüchl, Frohsdorf, Ofenbach und Walpersbach nach Pitten. Eine weitere Route, ausgehend von Wiener Neustadt nach Lanzenkirchen, Bad Erlach und Brunn führt ebenfalls nach Pitten, „um den Wanderern Abwechslung zu bieten, damit man immer ein anderes Bild vor Augen hat“, wie Stephan Ernst ausführt. „Natürlich kann an einem anderen Punkt eingestiegen werden“, meint Initiator Markus Schwendenwein.

„Ziel ist es, die Distanz durch Laufen oder Wandern in 36 Stunden zurückzulegen und wieder beim Schloss Katzelsdorf anzukommen“

Markus Schwendenwein

Eine Vielzahl an Gastronomie- und Nächtigungsbetrieben liegt auf der Strecke, es muss nicht alles an einem Tag gewandert werden: „Je nach körperlicher Verfassung kann der Weg in ein bis fünf Etappen unterteilt werden“, möchte Stephan Ernst Wander-Einsteiger ermuntern. Für alle, die den Rosaliaweg selbst erkunden möchten, findet am 15. und 16. April ein Event statt: In fünf Bewerben, kann man die Rosalia kennenlernen. „Ziel ist es, die Distanz durch Laufen oder Wandern in 36 Stunden zurückzulegen und wieder beim Schloss Katzelsdorf anzukommen“, freut sich Markus Schwendenwein.

Infos: www.rosaliatrailchallenge.at

