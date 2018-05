Diese Entscheidung kam für alle überraschend – der gebürtige Hollenthoner Bischof Alois Schwarz (65) wurde zum Diözesan-Bischof von St. Pölten ernannt. 17 Jahre lang war er Bischof in Gurk (Kärnten), jetzt kehrt er nach Niederösterreich zurück.

1983 wurde Alois Schwarz (M.) Pfarrer in Krumbach. Dechant Rupert Riegler, Weihbischof Florian Kuntner und der Stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Anton Hackl (r.), sowie der damalige Bürgermeister Fritz Gamauf (vorne) begrüßten ihn. | Gemeinde Hollenthon

Über seine Heimat sagt Schwarz: „Alle meine vier Geschwister leben in der Buckligen Welt. Dort ist auch das Grab meiner Eltern, wo ich am Weg nach Wien immer Halt gemacht habe. Ich bin in meiner Heimatgemeinde sehr verwurzelt, verankert, bin dort Ehrenbürger und als Zweitwohnsitzer wahlberechtigt.“ Und genau das schätzen auch seine Wegbegleiter aus der Region. Die Freude darüber, welche neue Aufgabe „ihrem“ Bischof zuteil wird, ist bei den Menschen in der Region groß.

In Hollenthon war seine Ernennung zum Diözesanbischof von St. Pölten Gesprächsthema Nummer Eins – „am Sonntag haben wir in der Messe für ihn gebetet“, so Hollenthons Pfarrer Florian Hellwagner, „ich freue mich, dass er jetzt wieder näher an der Heimat ist.“ Er schätzt an Schwarz, dass er ein „Seelsorger für die Leute“ ist. Hellwagner: „Man kann mit ihm über alles reden, das ist wohltuend.“ Schwarz betrete kein Neuland und habe das Handwerkszeug bereits mit, „aber der Übergang ist immer schwierig“, so der Gemeindepfarrer.

Im Ort sei eine Zufriedenheit der Menschen zu spüren, man freue sich für den Bischof, der im Ort gut bekannt ist, denn: „Er war ja überall dabei – vom Roten Kreuz angefangen. Und er kommt auch jetzt immer wieder auf Besuch vorbei“, so ÖVP-Ortschef Manfred Grundtner.

„Er wird ein Segen für Niederösterreich sein“

„Es ist nicht anders, als wenn ein anderer Bruder nach Hause kommt – wir sitzen dann alle zusammen um den Tisch und reden“, erzählt einer der vier Geschwister des Bischofs, Hubert Schwarz, ÖVP-Vizebürgermeister in Hollenthon, dass sein Bruder immer am Boden geblieben ist.

Dass er einmal Bischof werden würde, habe sich nicht immer abgezeichnet, Messen habe Alois aber schon als Kind gefeiert. „Das erzählt er auch immer wieder gerne“, so Hubert Schwarz.

Im Jahr 2000 feierte die Familie „400 Jahre Stockbauer“ (Elternhaus des Bischofs) und pflanzte dabei eine Linde: Alois Schwarz (3.v.r.) mit seinen Brüdern Franz, Hubert, Johann, Mutter Ernestine, Vater Alois und Schwester Anni. | NOEN, Archiv/Franz Stangl

Die Großcousine des Bischofs, Wilma Ponweiser, ist langjährige Pfarrgemeinderätin in Hochwolkersdorf. „Ich freue mich total für ihn, und dass es wieder ein Niederösterreicher wird. Er wird sicher ein Segen für Niederösterreich sein“, sagt sie, die auch erzählt, dass Schwarz immer wieder Messen für gemeinsam mit einem seiner Brüder organisierte Wallfahrten hält oder auch einmal als Firmspender vor Ort war.

„Theologie im Sinne des Zweiten Vaticanums“

Nach der Volksschulzeit in Hollenthon besuchte Alois Schwarz ab seinem vierzehnten Lebensjahr das Humanistische Gymnasium und Internat der Erzdiözese Wien in Sachsenbrunn (Bezirk Neunkirchen).

Kontakt zur Schule gebe es nach wie vor, Schwarz komme zu besonderen Anlässen vorbei, so Direktor Gernot Braunstorfer, der sich freut, dass der „Bischof mit Herz“, der auch in Konfliktzeiten immer ausgeglichen ist, diese neue Aufgabe bekommt. „Aber es tut mir auch Leid für Kärnten“, meint Braunstorfer, der in Schwarz einen Bischof sieht, der im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils wirkt. „Er stellt das gemeinsame Priestertum in den Vordergrund, lebt und fördert es“, schätzt Braunstofer, Leiter des Verkündigungsausschusses im Vikariat Süd, die Theologie seines Freundes.

Teil seines Weges war für Alois Schwarz auch die zehnjährige Tätigkeit als Pfarrer in Krumbach, wo er von 1983 bis 1992 wirkte. „Er ist ein begnadeter Prediger und hat viel Neues in der Pfarre eingeführt“, so Regionsobmann Fritz Trimmel. So schrieben Mädchen einer Volksschulklasse einen Brief an ihn, weil sie ministrieren wollten – Schwarz beantwortete den Brief positiv. Zudem stammen die Pfarrversammlungen aus dieser Zeit und auch in den Anfängen der Krumbacher Dorferneuerung war er äußerst aktiv, so Trimmel.