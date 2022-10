Unfall am Nationalfeiertag: Frontalcrash endete glimpflich

Horror-Unfall in der Nacht zum Nationalfeiertag: Gegen 2.30 Uhr krachten am "Steigberg" zwei Autos frontal zusammen. Wie durch ein Wunder blieben die Insassen unverletzt, sie konnten sich selbst aus den Autos befreien. An den Autos entstand hingegen schwerer Sachschaden - sie sind jetzt reif für den Schrottplatz. Die Freiwilligen Feuerwehren Bromberg und Oberschlatten mussten die Autos bergen, dazu musste die Straße gereinigt werden.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.