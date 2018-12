1 / 13

LANZENKIRCHEN: Vanillekipferl, Lebkuchen, Kokosbusserl, Müslikekse und viele andere Köstlichkeiten durften die Kinder der ersten Klasse der PVS Sta. Christiana Frohsdorf mit Hilfe der Schüler und Lehrer der 2FW backen. Jonas, Anja, Anna und Hanna hatten mit einer Schülerin der HLW jede Menge Spaß.

KATZELSDORF: Die Schüler der Nachmittagsbetreuung des Klemens Maria-Hofbauer-Gymnasiums aus Katzelsdorf trafen sich an einem Freitagnachmittag, um Weihnachtskekse zu backen. Mit den Professoren Christoph Höchstätter und Antonella Mrkonjic und Koch Jens Hümpel waren sie mit großem Arbeitseifer dabei, um leckere Vanillekipferl und Kekse herzustellen – und sie auch zu verkosten.

LANZENKIRCHEN: Museumsdirektor Karl Zehetner lud zum Punschstand vor dem Privatfeuerwehrmuseum. Dabei: SPÖ-Chefin Cornelia Koger, Martina Karnthaler, Bundesrat Martin Preineder, Karl Zehetner, ÖVP-Bürgermeister Bernhard Karnthaler, Petra Juracek, Karl Zehetner jun., Maria Zehetner, und ÖVP-Vize Heide Lamberg.

LANZENKIRCHEN: Der mittlerweile schon traditionelle Weihnachtspunsch der Feuerwehrjugend Kleinwolkersdorf am 23. Dezember zog auch heuer wieder viele Gäste an. Für viele Lanzenkirchner, unter anderem auch für ÖVP-Bürgermeister Bernhard Karnthaler, war das vorweihnachtliche Treiben die Gelegenheit, sich mit wärmenden Getränken versorgen zu lassen und die Feuerwehrjugend damit zu unterstützen.

HOCHNEUKIRCHEN-GSCHAIDT: Im Rahmen der Adventfeier des Seniorenbundes Gschaidt überreichte Bezirksobmann Michael Putz das Ehrenzeichen in Gold an Anna Gamperl und Obfrau Maria Schinewitz. Alois Grünbauer erhielt das silberne Ehrenzeichen des NÖ Seniorenbundes. Dabei: Pfarrer Wilfried Wallner, Anton Gamperl, Anna Gamperl, Maria Beiglböck, Alois Grünbauer, Anton Stickelbergerrr, Maria Stickelberger, TBO Alois Pürrer, Michael Putz, Maria Schinewitz, Johann Doppler und Alfred Irschik.

KRUMBACH: Die ASO-Schüler aus Krumbach sind schon traditioneller Weise bei der FirmaWedl - Fenster-Türen Sonnenschutz - zum Adventzauber geladen. Es gibt heiße Maroni, Kekse, Kindertee. In der Weihnachtswerkstatt wird fleißig mit den Kindern gebastelt. „Wir möchten uns bei dem Firmenchef herzlich bedanken. Diese Einladung lässt Weihnachten spürbar werden“, so Lehrerin Brigitte Spreitzer. Marion und Sigi Wedl, Gernot Sulzmann und Silvia Heissenberger freuten sich über den Besuch, den auch Stefanie Pfeffer, Julia-Sophie Schulz und Melanie Trimmel genossen.

KIRCHSCHLAG: Auch dieses Jahr war Michaela Habeler (Handwerkskunst) mit Freunden und Familie im Dienst der guten Sache unterwegs. Sie spendete den Erlös ihres Standes beim Adventmarkt am Schlossberg an de „Mission Hoffnung“. So gingen 1.066 Euro an notleidende Kinder in Österreich. Am Bild: Franziska Pichler, Michaela Habeler und Erika Freiler beim Adventmarkt, der von 7. bis 9. Dezember stattgefunden hatte.

LANZENKIRCHEN: Zu einer besonderen Spendenaktion entschlossen sich die 4a und 4c Klasse der NMS Sta. Christiana in der Vorweihnachtszeit. Angeregt durch eine Stadtführung in Wien mit der Organisation „Shades Tours Wien“, wo Obdachlose ihre Situation den Schülern näher brachten, sammelten die Schüler 370 Paar Socken. Die Socken wurden im Anschluss an die Sammelaktion zur Gruft 2 in Wien Währing gebracht.

BAD ERLACH: Herbergsuche: Auch heuer besuchte das Puchberger Sänger Quintett in der Adventzeit Freunde und Gönner, um mit die Vorweihnachtszeit besinnlich zu begehen. Dieses Jahr wurden die fünf Sänger von Familie Gschaider in ihrem gemütlichen Heim in Bad Erlach aufgenommen und verbreiteten mit ihren Liedern Adventstimmung der besonderen Art.

KIRCHSCHLAG: Mit Lehrerin Gerlinde Klaus und der Büchereileiterin Christine Schabl verbrachte die 4A im Advent eine spannende Lesenacht in der Bücherei Kirchschlag unter dem Motto „Miteinander“. Dabei gab es eine Büchereiführung – und auch ein „Buchgespenst“ wusste von der Lesenacht, bei der unter anderem mit der Taschenlampe nach Büchern gesucht wurde.

HOCHNEUKIRCHEN-GSCHAIDT: Bei der Adventfeier der Musikschule, Volksschule und NNÖMS Hochneukirchen-Gschaidt waren ÖVP-Bürgermeister Thomas Heissenberger, Direktorin Brigitte Kaltenegger, ÖVP-Vize Gerhard Höller sowie die Lehrkräfte der Musikschule stolz auf die Darbietungen der Schüler.