Prämien-Topf für Ansiedelung in Neustädter Innenstadt wird aufgestockt

Die Stadtregierung wird die Prämie zur Ansiedelung bzw. Umsiedelung von Unternehmen in der Innenstadt verdoppeln. Bisher waren für dieses Jahr 150.000 Euro im Budget vorgesehen, in der kommenden Gemeinderatssitzung am 26. Juni soll der Betrag auf 300.000 Euro angehoben werden.

Bis jetzt seien 23 Anträge bei der Stadt eingelangt, so ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger im Gespräch mit der NÖN, zwölf davon seien bisher positiv behandelt, 85.000 Euro sind bereits ausgezahlt worden. Zwei Anträge seien abgelehnt worden.

„Wir freuen uns natürlich, dass unser Fördermodell erfolgreich ist. Wiewohl wir natürlich wissen, dass es nur ein Mosaikstein sein kann, um die Innenstadt zu attraktivieren“, so Klaus Schneeberger. Je nach Investitionssumme und Größe des Unternehmens, können Geschäftsleute in diesem Jahr bis zu 15.000 Euro bei der Stadt beantragen.