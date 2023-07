NEOS machten mit Bankerl-Tour Halt in Wiener Neustadt

Anliegen bereden, Ideen einholen, Menschen ermutigen, aktiv zu werden – das haben sich NEOS im Sommer im Rahmen einer Bankerl-Tour durch die vier Viertel des Landes vorgenommen. Halt machte die Tour auch in Wiener Neustadt, wo Landesparteivorsitzende Indra Collini bei kühlen Getränken mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch gekommen ist. „Mir geht es darum, den Sommer gut zu nutzen und das Ohr möglichst nah an den Menschen zu haben. So war es in Wiener Neustadt vor allem das Geschäftesterben in der Innenstadt, das den Bürgerinnen und Bürgern Sorgen bereitet. Aber auch die nach wie vor hohen Stromkosten und die Folgen der Teuerungswelle beschäftigen die Menschen“, so Collini, die aus Wiener Neustadt viel Feedback und Anliegen mitnimmt.

Bernhard Lutzer, Gemeindesprecher der NEOS Wiener Neustadt, freut sich über die Gespräche: „Gerade das Thema Bodenversiegelung und Zubetonieren beschäftigt die Wiener Neustädterinnen und Neustädter. Auch die Causa Alfred Riedl und die Sorge, dass Ähnliches auch in Wiener Neustadt passieren könnte, kommt immer wieder in Gesprächen vor. Ein anderes Thema ist die Gesundheitsversorgung: Die kassenärztliche Versorgung wird immer schlechter; Bürgerinnen und Bürger wissen oftmals nicht mehr, wohin sie zum Arzt gehen können und fühlen sich durch die Stadtregierung hier nicht gehört.“

Für ihre Tour durch die Bezirke hat NEOS 15 Stopps eingeplant, bei denen Collini Menschen zu kühlen Getränken und Gesprächen auf die Parkbank einlädt. Dabei bieten NEOS die Möglichkeit, selbst Ideen einzubringen oder in der Gemeinde anzupacken.