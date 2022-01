Lichtenwörth: Parkplätze als Knackpunkt

In den vergangenen Wochen fanden die Bürgerbeteiligungsgespräche für die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt statt. Insgesamt nahmen rund 100 Bürger, welche zu unterschiedlichen Terminen in Kleingruppen zugeteilt wurden, daran teil. Dabei wurde das gesamte Projekt vorgestellt. Teile des Vorhabens sind unter anderem die Erneuerung und Neugestaltung der Fahrbahn, der Gehwege, des Hauptplatzes sowie des Kirchenplatzes.

„Es gibt schon lange den Wunsch, dass Fußgänger entsprechende Übergänge haben.“ ÖVP-Bürgermeister Manuel Zusag

Ein Mehrzweckstreifen durch die gesamte Ortsdurchfahrt sowie mehr Längsparkplätze, die nicht mehr in den Gehweg ragen, sollen geschaffen werden. Grünanlagen sollen entstehen, der Schmutz- und der Regenwasserkanal sowie die Wasser- und die Gasleitung sollen saniert und Glasfaser verlegt werden. Außerdem soll in der gesamten Ortschaft eine 30er-Zone und im Bereich des Kirchenplatzes und der Schule eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 20 km/h kommen. Das Projekt hat bei den Anrainern im Großen und Ganzen guten Anklang gefunden. Die Geschwindigkeitsbeschränkungen wurden laut ÖVP-Bürgermeister Manuel Zusag sogar teilweise gewünscht: „Es gibt schon lange den Wunsch, dass Fußgänger entsprechende Übergänge haben. Diesem Wunsch kommen wir nun mit einer Begegnungszone in dem Bereich, in dem ein Großteil des Ortslebens stattfindet, nach.“

Das Einzige, das immer wieder auf konträre Ansichtspunkte stieß, ist das Thema Parkplätze: „Sind die Abstellflächen beim Kirchenplatz wirklich notwendig? Die Leute haben genug Platz in ihrem Hof, um ihre Autos dort zu parken“, brachte ein Anrainer ein, während andere wiederum der Ansicht sind, dass es mehr Parkplätze auf Kosten der Grünflächen geben solle. Zusag möchte den Mittelweg gehen: „Wir werden schauen, dass wir dort, wo es notwendig ist, genügend Parkplätze zu Verfügung stellen können. Zum Beispiel vor Gasthäusern, dem Friseur und der Bank. Aber auch die Grünflächen sind uns sehr wichtig, da wir den alleeartigen Charakter in der gesamten Ortschaft beibehalten wollen.“

Der Plan für die Neugestaltung der Hauptstraße wird unter Berücksichtigung der Bürgeranliegen voraussichtlich im Mai eingereicht. Mit dem Bau soll im Frühjahr 2023 begonnen werden.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren