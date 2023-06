Die Bürgermeister im Bezirk Wiener Neustadt wollen etwas bewirken

Ob berufstätig, pensioniert, jung, alt, weiblich oder männlich – eines haben sie alle gemeinsam: Den Wunsch, etwas verändern zu wollen. Das ist der Hauptgrund dafür, warum sich Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Bezirk die große Verantwortung, die das Amt mit sich bringt, überhaupt antun.

Reich wird man dadurch nicht. Andreas Hueber (SPÖ) hat vor kurzem das Bürgermeisteramt in Felixdorf übernommen, seinen Vollzeitjob als Hardware-Entwickler hängt er aber nicht an den Nagel. „Es ist sicherlich leichter dieses Amt zu bekleiden, wenn man die Versicherungsjahre bereits hat“, meint er und ergänzt: „Langfristig muss man sich Gedanken darüber machen, wie das rechenbar ist. Das ist ein großes Thema, dem man sich als junger Bürgermeister stellen muss.“ In seiner Antrittsrede vor ein paar Wochen hat er darüber gesprochen, dass er ein Felixdorfer mit Leib und Seele ist. Das sei auch der Grund dafür, warum er sich das freiwillig antue.

Andreas Hueber ist aus solidarischen Gründen Bürgermeister von Felixdorf geworden. Foto: Gemeinde Felixdorf

Seit 27 Jahren bekleidet Alfredo Rosenmaier (SPÖ) das Bürgermeisteramt von Ebenfurth und bereut keine Sekunde, wie er sagt. Mit seiner langjährigen Erfahrung versteht er nicht, warum manche Politiker sagen, dass das Amt schwierig sei. „Das Wichtigste ist, ein Gespür für die Leute zu haben und wirklich zuzuhören“, ist sich Rosenmaier sicher. Die Verantwortung und Manageraufgaben haben ihn nie gestört. Als Bürgermeister könne man wirklich etwas bewegen, und positive Entwicklungen für die Gemeinde erzielen, ist er überzeugt.

Pension gegen Bürgermeister-Amt getauscht

Dass man sich auch erst als Pensionistin für das Amt der Bürgermeisterin entscheiden kann, hat die Muggendorferin Elisabeth Hollinger (ÖVP) vorgemacht. Jahrelang als Karner-Wirtin bekannt, entschied sie sich mit 63 Jahren gegen ein ruhiges Leben und für die Gemeindepolitik.

Elisabeth Hollinger hat ihre Pension gegen das Bürgermeisteramt in Muggendorf eingetauscht. Foto: Gemeinde Muggendorf

„Für mich war es wichtig, dass es der Gemeinde gutgeht und es gut weiterläuft. Ich will etwas für die Allgemeinheit tun“, erklärt die Muggendorfer Ortschefin. Das Wirtshaus oberhalb der Myrafälle ist mittlerweile verpachtet, deshalb kann sie sich voll und ganz dem Amt widmen. „Ich habe sehr viel Freude dabei und es erfüllt mich. Ich habe meine Entscheidung nicht bereut“, so Hollinger.

Bürgermeister a.D. Josef Freiler Foto: Franz Baldauf, Franz Baldauf

Mit der Begründung, dass er den Jungen nicht den Weg versperren wolle, legte Josef Freiler (ÖVP) das Amt als Stadtchef von Kirchschlag nach neun Jahren unlängst zurück. „Wenn du deinen Job gut machen willst, kannst du nicht sagen, ich bin einmal drei Wochen weg“, sagt Freiler. Die entscheidende Phase sei im Herbst gewesen, wo Freiler etwa 100 Tage keinen Abend mehr frei gehabt hätte. „Ich habe es gemacht, weil es schön war, dass ich für Kirchschlag was bewirken konnte.

Bürgermeisterin Bärbel Stockinger Foto: NÖN, Mathias Schranz

Obwohl Bärbel Stockinger (ÖVP) kleine Kinder hat, hat sie sich vor kurzem für das Bürgermeisteramt in Bad Erlach entschieden. „Bürgermeisterin sein ist für mich der schönste Job der Welt, weil man gemeinsam mit allen Bürgern die Gemeinde weiterentwickeln kann.“ Als junge Mutter braucht es aber das Verständnis der Gemeinde und den Rückhalt der Familie.