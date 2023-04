Andreas Hueber ist neuer Ortschef von Felixdorf

Neuer Bürgermeister, neues Glück! Nach dem Rückzug von Walter Kahrer aus dem Bürgermeisteramt, wurde in der Vorwoche die Gemeinderatssitzung zur Neuwahl des Bürgermeisters von Felixdorf abgehalten. Dabei wurde Andreas Hueber mit 17 von 23 Stimmen zum neuen Bürgermeister der SPÖ gewählt. Fünf Stimmen waren ungültig, eine Stimme ging an Vizebürgermeister Günther Straub. Somit übernimmt Andreas Hueber ab sofort die Geschicke der Gemeinde.

Laut Hueber sei in den letzten Wochen die meistgestellte Frage an ihn gewesen: „Warum tust du dir das an?“ Die Antwort darauf sei aber eine einfache: „Weil ich mit Leib und Seele ein echter Felixdorfer bin“, sagt er. Schon als junger Student ist er 2005 zur SPÖ gegangen und zwei Jahre später in den Gemeinderat nachgerückt. Er habe sich immer für Felixdorf engagiert: „Ich habe mich immer daran beteiligt, dass das Dorfleben so ist wie es ist - nämlich einzigartig.“

Bürgermeister a. D. Walter Kahrer gratuliert dem neuen Bürgermeister Andreas Hueber. Foto: NÖN/Damböck, Doris Damböck

Unterstützung erfährt Hueber von einem jungen Team, in dem es mit sechs Frauen auch eine gute Frauenquote gibt. Denn nach der Zurücklegung der Gemeinderatsmandate von Walter Kahrer, Ilse Horejs, Ernst Kratochwill und Stefan Ablinger sind vier Damen in den Gemeinderat eingezogen. Mit Viktoria Zitzler, Monika Mayer, Katalin Kratochwill und Patricia Haderer gibt es nun viel Frauenpower in der SPÖ Felixdorf.

Hueber arbeitet vollberuflich als Hardwareentwickler, immer und überall dabei sein, wie es sein Vorgänger Walter Kahrer gemacht hat, ist dadurch nicht möglich. „Die Aufgaben werden in Zukunft durch das Team in der Breite abgefedert“, sagt er. Soll heißen, es wird keine „Ein Mann Show“, sondern jeder einzelne im Team wird etwas mehr übernehmen. Alle seien motiviert, deshalb werde das auch gut funktionieren.

Besonders am Herzen liege Hueber die Sicherheit in der Gemeinde. Dazu werde es demnächst eine Initiative geben. Auch die Ortsbildpflege und Sauberkeit sei ihm wichtig. Das Kriegerdenkmal werde hergerichtet und es soll eine schöne Bepflanzung geben. Es ist auch schon geplant den Hauptplatz umzugestalten. „Wenn Menschen nach Felixdorf kommen und sagen: ,Schau, das ist schön', dann haben wir es richtig gemacht“, so der neue Bürgermeister.

