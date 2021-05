Im Bürgermeistergarten hält wieder die Kultur Einzug – zuerst die Klassik und dann der Jazz.

Der „Beethoven Frühling“ hat im Stadttheater noch mit einem Streaming-Konzert begonnen, aber am 2. Juni spielt die Pianistin Dorothy Khadem-Missagh live in Wiener Neustadt. Als den krönenden Abschluss der Konzertreihe wird sie mit dem luxemburgischen Jazz-Vibraphonisten und Komponisten Pascal Schumacher auftreten, der dabei sein Solo-Programm „SOL“ präsentieren wird. Das Konzert startet um 19.30 Uhr, Tickets sind über https://beethovenfruehling.at erhältlich.

Zwei Tage später macht dann das „World Music Festival“ am 4. Juni vor dem Museum St. Peter an der Sperr Station. Das Festival mit vier Gruppen, die Musik aus allen Gegenden der Welt präsentieren, bildet den Auftakt für den „World Music Zyklus 2021“. Ab 18 Uhr stehen am 4. Juni im Bürgermeistergarten das Moritz Weiß Klezmer Trio, Sevkas Derman (bosnische Sevdalinke, persische Melismen, orientalische Rhythmen), Agnes Palmisano („In mein Heazz“) und das „Harri Stojka & Mosa Sisicz Ensemble“ auf der Bühne. Tickets sind im Museum St. Peter an der Sperr, im Infopoint Altes Rathaus und im Infopoint in den Kasematten erhältlich.

Die weiteren Termine im Rahmen des „World Music Zyklus“:

„Wiener Brut“ am 1. September, „Gustavo Ovalles y su Alma Llanera Quintett“ am 29. September, Timna Brauer und Eli Meiri – „Songs from Jerusalem“ am 20. Oktober und „Schrammelbach“ am 10. November.

Weitere Infos und Kartenvorverkauf unter www.museum-wn.at.