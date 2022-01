Thomas Winter ist neuer Ortschef von Eggendorf

Nachdem SPÖ-Altbürgermeister Thomas Pollak Ende Dezember sein Amt zurückgelegt hat, fanden vergangenen Samstag im Zuge einer Gemeinderatssitzung die Neuwahlen statt. Von insgesamt 25 Mandaten waren 24 anwesend, ein Gemeinderat war krankheitsbedingt entschuldigt.

Als neuer Ortschef wurde einstimmig der bisherige SPÖ-Vizebürgermeister Thomas Winter gewählt. Der neue Vizebürgermeister ist der bisherige Geschäftsführende Gemeinderat Felix Rupp. Die frei gewordene Position im Vorstand besetzt nun der bisherige Gemeinderat Manfred Eis und als neuer Mandater im Gemeinderat wurde Ewald Stefan angelobt. Alle Wahlen erfolgten einstimmig.

„Mein Ziel ist es jetzt einmal, mich ordentlich einzuarbeiten.“

Im Gespräch mit der NÖN erzählt Thomas Winter über seine Pläne als neuer Ortschef der Gemeinde: „Mein Ziel ist es jetzt einmal, mich ordentlich einzuarbeiten. Natürlich werden die ein oder anderen Bauprojekte folgen und es wird auch weiterhin an der Infrastruktur gearbeitet werden. Großvolumiger Wohnbau sollte aber eher der Vergangenheit angehören.“ In nächster Zeit stehen unter anderem Projekte wie die Trinkwasserversorgung in der Siedlung Maria Theresia, Straßenbau sowie die Schaffung von Parkplätzen am Programm.

„Ich habe bereits vor der Wahl mit allen ein konstruktives Gespräch geführt und da sollte es überhaupt keine Probleme geben.“ Thomas Winter

Das Verhältnis zwischen den verschiedenen Fraktionen sei laut Winter bestens. „Die Zusammenarbeit ist super. Ich habe bereits vor der Wahl mit allen ein konstruktives Gespräch geführt und da sollte es überhaupt keine Probleme geben.“ Hauptberuflich ist der SPÖ-Bürgermeister selbstständig in der Planung tätig. Er betreibt ein Büro für Vermessungswesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft (Projeco). Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Neben seiner Arbeit und der Gemeinde, zählt der 54-Jährige auch Reisen zu seinen Hobbys. „Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, der das Glück hat, seine Arbeit zu seinen Hobbys zählen zu können. Ich mache das alles wirklich gerne.“