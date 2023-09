Parade findet in Wiener Neustadt nach vier Jahren Pause wieder statt

Die traditionelle Parade des Bundesheeres auf der Grazer Straße anlässlich des „Tages der Leutnante“ stand in den letzten Jahren nicht immer auf dem Programm. In den Jahren 2014, 2015 und 2019 fiel sie dem Sparstift zum Opfer. Umso größer war die Freude bei der Stadtpolitik, als ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner anlässlich eines Besuchs in Wiener Neustadt das Comeback der Parade verkündete.

Am Samstag, dem 30. September, ist es ab 15.30 Uhr wieder so weit: Unter anderem sind Teile der Jägerbrigade und Panzerbrigade sowie Spezialeinsatzkräfte zu sehen. Auch die Eurofighter werden über Wiener Neustadt fliegen.

Foto: Franz Baldauf, Franz Baldauf

Zuvor findet um 13 Uhr der Festakt zum „Tag der Leutnante“ am Maria Theresien Platz statt. Der Ausmusterungsjahrgang trägt heuer den Namen „General Körner“, benannt nach dem ehemaligen Bundespräsidenten Theodor Körner, der auch Offizier in der k. u. k. Armee sowie im Bundesheer der 1. Republik war. Von 10 bis 17 Uhr gibt es zudem eine Waffen- und Geräteschau des Bundesheeres in der MilAk.

Da derzeit auf dem MilAk-Campus umfangreiche Baumaßnahmen zur Erweiterung statt finden, stehen dort Parkflächen derzeit nur in stark eingeschränkter Form zur Verfügung. Es wird empfohlen, sich mit dem Auto in eine der Parkgaragen bzw. Parkhäuser zu stellen.