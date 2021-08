Eine C-130 Hercules des Bundesheeres trainiert im Zeitraum von Dienstag 10. August bis Donnerstag 12. August (9 – 16 Uhr) am Flugplatz West Start- und Landemanöver. Die Besatzungen des größten Transportflugzeuges des Bundesheeres bereiten sich damit auf eine Übung in Dänemark im Herbst vor. Dort wird das Starten und Landen auf unbefestigten, also nicht-asphaltierten, Pisten gefordert sein. Aufgrund der Gegebenheiten und der Größe ist das militärisch genutzte Flugfeld sehr geeignet für das Training, heißt es seitens des Bundesheeres.

Die C-130 Hercules führt weltweit Transportaufgaben für die eingesetzten österreichischen Soldaten durch und dient auch der Evakuierungen von österreichischen Staatsbürgen aus Krisenregionen. Besonders gefordert war die C-130 Hercules während der COVID-19 Krise, denn sie brachte Intensivpatienten, Erkrankte und Verletzte nach Hause.

Die C-130 Hercules ist ein Flugzeug für vorwiegend militärische Transporte. Die Maschine verfügt über vier Turbo-Propeller-Triebwerke. Die Beladung erfolgt über eine Hecktüre. Der Flieger dient in erster Linie zum Transport von Personal und Versorgungsgütern, vor allem im Rahmen von Auslandseinsätzen des Bundesheeres. Die C-130 "Hercules" hat eine max. Reichweite von rund 6.000 km. Sie hat eine max. Nutzlast von 19.369 kg bzw. kann alternativ bis zu 92 Passagiere transportieren.