Keine Empfehlung von Rot und Schwarz aus dem Bezirk Wr. Neustadt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Am 9. Oktober ist es soweit: An diesem Tag schreitet die Bevölkerung zur Wahlurne, um das Staatsoberhaupt zur wählen. Neben dem bisherigen Amtsinhaber Alexander Van der Bellen stellen sich sechs weitere Kandidaten der Wahl – so viele wie noch nie zuvor.

„Alexander Van der Bellen hat es bis jetzt gut gemacht. Er hat die Krisen gut gemeistert und wird das auch weiterhin tun.“

Selina Prünster, Stadtparteichefin der Grünen

Für Selina Prünster, Stadtparteichefin der Grünen, ist die Wahl-Entscheidung leicht: „Alexander Van der Bellen hat es bis jetzt gut gemacht. Er hat die Krisen gut gemeistert und wird das auch weiterhin tun. Deswegen steht für mich außer Frage, dass er ein guter Kandidat ist und dass er Bundespräsident bleiben wird.“

„Traurig“ findet die Grünen-Stadträtin, „dass es keine Frau zur Wahl gibt. Prinzipiell müssen Frauen in Führungspoisitionen vertreten sein.“ Während die Grünen wieder hinter ihrem ehemaligen Parteichef Alexander Van der Bellen stehen, fordert die FPÖ diesen mit einem eigenen Kandidaten heraus. Walter Rosenkranz soll, wenn es nach den Freiheitlichen geht, neuer Bundespräsident werden.

Dahinter steht auch Wiener Neustadts FPÖ-Obmann Philipp Gerstenmayer. Dass es neben dem FPÖ-Kandidaten noch sechs weitere gibt, sieht er nicht kritisch: „Ich finde es schön, dass die Menschen an dem Amt interessiert sind. Aber nicht alle haben eine realistische Chance.“ Gerstenmayer geht davon aus, dass es zu einer Stichwahl zwischen Van der Bellen und Rosenkranz kommen wird.

Rot und Schwarz halten sich bedeckt

Keine eigenen Kandidaten gibt es dieses Mal von SPÖ und ÖVP. „Alexander Van der Bellen hat Österreich als Staatsoberhaupt mit Besonnenheit durch turbulente Zeiten geführt und dabei sein Amt stets unabhängig, integer und verantwortungsvoll ausgeübt“, meint etwa SPÖ-Nationalrätin Petra Tanzler. Eine direkte Wahlempfehlung für Van der Bellen spricht sie aber nicht aus.

Dass die ÖVP keinen eigenen Bewerber ins Rennen schickte, werde von der Volkspartei Wiener Neustadt voll und ganz akzeptiert. „Unsere Aufgabe auf Bundesebene ist es aktuell, die Krisen zu meistern, anstatt Wahlkampf zu führen“, so ÖVP-Klubsprecher Matthias Zauner. Wahlempfehlung gibt es auch hier keine, man würde sich lediglich eine hohe Wahlbeteiligung wünschen.

„Das wäre ein Verbrennen der Kandidaten.“

Dass nicht alle Parlamentsparteien einen eigenen Bewerber stellten, kann Neos-Stadtparteichef Bernhard Lutzer nachvollziehen: „Das wäre ein Verbrennen der Kandidaten.“ Ob Lutzer – wie seine Parteivorsitzende – Van der Bellen unterstützt, verriet er nicht.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.