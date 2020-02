Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) und Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz (FPÖ) haben am Donnerstag vereinbart, die Zusammenarbeit in der Stadtregierung in den kommenden fünf Jahren fortzusetzen.

Bereits am Mittwoch hatte sich Schneeberger mit den neuen SPÖ-Chef Rainer Spenger auf ein Arbeitsübereinkommen verständigt.

Morgen, Freitag, soll die Ressortverteilung in der neuen "Bunten Stadtregierung" präsentiert werden. Die ÖVP hat neben den aktuellen Stadträten Christian Stocker, Franz Piribauer und Franz Dinhobl den bisherigen Klubchef Philipp Gruber und Gemeinderätin Erika Buchinger für den Stadtsenat nominiert. Für die SPÖ sollen Pamela Felgenhauer und Norbert Horvath Stadträte werden, den Sitz der FPÖ dürfte Michael Schnedlitz übernehmen.