„Museumsfrühling“ und "Museumsradeln" in Wiener Neustadt

Anlass ist der jährlich vom Internationalen Museumsrat ICOM ausgerufene „Internationale Museumstag“, der heuer unter dem Leitgedanken „The Power of Museums“ steht.

Das Museum St. Peter an der Sperr gilt als ältestes Stadtmuseum Niederösterreichs und zeigt mit seinen wechselnden Ausstellungen, Veranstaltungen und Aktivitäten definitiv „Power“. Am „Museumsfrühling“-Wochenende warten auf die Besucherinnen und Besucher zahlreiche Highlights, wie ein fröhliches Kinderprogramm mit Präsentation des Buches „MaXi und die neue Stadt“, eine Geburtstagsjause mit dem „Austro Daimler Club“, Musik aus den 1920er-Jahren mit der BORG Big Band sowie nicht zuletzt dem Museumsradeln durch die Regionen.

„Am 21. und 22. Mai – dem Wochenende, an dem ja auch unser Straßenkunstfestival erstmals wieder stattfindet – läuten wir ein großartiges Kulturjahr mit fantastischen Künstlerinnen und Künstlern ein. Im Rahmen des diesjährigen ‚Museumsfrühlings‘ freuen wir uns besonders, den Geburtstag unseres Austro Daimler zu feiern, über das Museumsradeln, das die regionalen Museen vernetzt und zum Kennenlernen des Umlandes beiträgt, sowie über das neue MaXi-Kinderbuch, das Teil der preisgekrönten ASAGAN Mini-Serie ist und jungen Leserinnen und Lesern unsere Stadt näherbringen soll."

"Wir laden daher alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zu diesem ‚Museumsfrühling‘ und den folgenden sommerlichen Events ein – genießen Sie mit uns Kunst und Kultur im unvergleichlichen Flair unserer Stadt“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Kulturstadtrat Franz Piribauer.

Kinderbuch-Präsentation „MaXi und die neue Stadt“

Neben dem Geburtstag des Austro Daimler bildet die Präsentation eines Kinderbuchs aus der ASAGAN Mini-Serie das große Highlight des „Museumsfrühling“: Gemeinsam mit Maxi und Elli können junge Leserinnen und Leser dabei durch die Zeit reisen und das Abenteuer einer neuen Stadt erleben.

Mit ihrer Zeitmaschine reist Maxi zurück in die Vergangenheit von Wiener Neustadt – sie erlebt, wie die ersten Holzstämme und Steine gesetzt werden und Stadtmauern, Häuser und Türme aus dem Boden wachsen. Als das große Scharlachrennen beginnt, ist Maxi hautnah dabei. Doch wer wird es gewinnen? Wo ist Elli? Und wovon träumt der träumende

Türmer? Am Ende des Buches wartet ein echter Wissensschatz: Im Lexikon erfahren die Kinder, nach welchem Punkt die neue Stadt ausgerichtet wurde, wie viele Lokomotiven hier hergestellt wurden, ob in Wiener Neustadt Krokodile leben und wie viele Badewannen in den Wiener Neustädter Wasserturm passen.

ASAGAN erzählt dabei wahre Geschichte in abenteuerlichen Geschichten und lässt die jungen Leserinnen und Leser Wiener Neustadt und historische Persönlichkeiten neu entdecken – direkt im Anschluss an die Präsentation ist das Buch im Handel erhältlich.

Das Programm beim „Museumsfrühling“

Samstag, 21. Mai 2022

10 Uhr: Märchen auf Fäden – Drache Funki und der goldene Hexenbesen

Beim alljährlichen Hexenwettbewerb will die Hexe Keppelzahn endlich einmal den ersten Preis gewinnen: den goldenen Hexenbesen. Zum Beweis ihrer Hexenkunst verwandelt sie den frechen Kobold Kutz-Kutz in einen Gockelhahn, der aber bald das ganze Hexentreiben durcheinanderbringt. Damit nicht genug, schwindelt sich auch noch die Koboldine Luri unter die Hexen, um gemeinsam mit dem Drachen Funki ihren Bruder zu befreien. Lustig-turbulente Hexengeschichte für die ganze Familie mit dem beliebten Drache Funki-Ensemble. Für Kinder ab ca. 3 Jahren, Dauer rund 40 Minuten.

14 Uhr: Geburtstagsjause für ADR 617 mit dem Austro Daimler-Club

1922 wurde der ADR 617, ein Glanzstück des Museums, in Wiener Neustadt als eine der letzten Kreationen des genialen Konstrukteurs Ferdinand Porsche hergestellt. Bei Kaffee und Kuchen wird dieser besondere Geburtstag gefeiert.

16 Uhr: Märchen auf Fäden – Drache Funki ist verliebt

Funki fühlt sich einsam, denn er hat große Sehnsucht nach seiner Freundin, dem Drachenmädchen Flämmchen. Schon im Drachensandkasten haben sie miteinander gespielt. Doch Flämmchen ist im Drachenland geblieben und Funki lebt seit vielen Jahren als einziger Drache im Zauberwald. Nicht einmal seine Freunde, die Kobolde Luri und Kutz-Kutz, können ihn da trösten. Rasch macht sich der gütige Zaubermeister Salbenbrau auf, um Funkis große Liebe herzubringen. Doch plötzlich gibt es zwei Drachenmädchen, aber nur eines ist echt! Wenn da nicht die eifersüchtige Hexe Keppelzahn dahintersteckt… Lustige (Liebes-) Verwechslungskomödie für die ganze Familie – Dauer rund 40 Minuten.

Sonntag, 22. Mai 2022

10.30 Uhr: Matinee mit Musik aus den 1920er-Jahren – Konzert der BORG Big Band – Dauer ca. 1 Stunde.

13 Uhr: Präsentation Kinderbuch ASAGAN Mini – „MaXi und die neue Stadt"

Die Donaupiraten präsentieren gemeinsam mit dem Museumsmaskottchen MaXi das neue Kinderbuch „MaXi und die neue Stadt“ für Kinder von 3 bis 6 Jahren mit Musik und Humor. Dauer ca. 1 Stunde.

15 Uhr Workshop „Karneval der Tiere“

Entlang interaktiver Stationen können Besucherinnen und Besucher mit der ganzen Familie die Welt von Camille Saint Saëns „Karneval der Tiere“ entdecken. Klackern wie die Hühner mit Klanghölzern, experimentieren mit den Klängen der Glasorgel, tanzen wie ein Schwan oder tierischen Yogafiguren zu Musik stehen dabei auf dem Programm. Beim Malen zur Musik können Besucherinnen und Besucher ihrer Kreativität freien Lauf lassen und Esel, Schildkröten oder auch bunte Fische auf die Staffelei zaubern. Auch gemeinsam mit MaXi kann man dabei musizieren: Am Programm stehen jede Menge Lieder und rhythmische Reime rund um die Tierwelt von hier und anderswo. Bei Schönwetter im Bürgermeistergarten, bei Schlechtwetter im Museum – Dauer ca. 1 Stunde.

„Museumsradeln“ – Rad- und Zeitreise durch die Regionen

Das Museum St. Peter an der Sperr sowie auch die Kasematten mit der Ausstellung „Die Stadt als Festung“ sind am „Museumsfrühling“-Wochenende eine der zwölf Haltestationen beim „Museumsradeln“. Die Museen entlang der schönsten Radwege der Wiener Alpen laden dabei zu einer kulturellen Rad- und Zeitreise durch die Regionen ein.

Die Routen führen durch eine abwechslungsreiche Landschaft, die Museen stehen beispielhaft für die unterschiedlichsten Institutionen, die es zu entdecken gilt. Rund um Wiener Neustadt, Schneeberg, Semmering-Rax, Wechselland und Bucklige Welt stehen die Türen ausgewählter Museen für Radlerinnen und Radler offen und nehmen Besucherinnen und Besucher mit auf eine Zeitreise quer durch Historie und Gegenwart – von der Stadtgeschichte im Museum St. Peter an der Sperr über spannende Multimediaausstellungen im Sconarium Bad Schönau bis zum Gauermann-Museum im Schneebergland, gibt es einiges zu erkunden.

Teilnehmende Museen:

Museum St. Peter an der Sperr | Wiener Neustadt

Kasematten | Wiener Neustadt

Hacker Haus – Museum für Zeitgeschichte | Bad Erlach

Zinnfigurenwelt | Katzelsdorf

Museumsdorf | Krumbach

Sconarium | Bad Schönau

Waldbauernmuseum | Gutenstein

Gauermann Museum | Miesenbach

Automobilmuseum | Aspang

Dr. Karl Renner-Museum | Gloggnitz

Erzherzog Johann Dokumentation | Thernberg

Städtisches Museum | Neunkirchen

