Musik, Theater & Co: Ein Sommer voller Kultur im Bezirk Wr. Neustadt

Tipp 1: Kultursommer in Wiener Neustadt

Nach dem großen Erfolg in den vergangenen drei Jahren findet der Wiener Neustädter Kultursommer auch im Jahr 2023 wieder statt. An verschiedenen Plätzen der Innenstadt warten wieder Events aus den Sparten Musik, Film, Theater, Musical, Jugendkultur organisiert von der Jugendlocation MÄX, Kinderprogramm und vielem mehr. Neu in diesem Jahr: Serenaden-Konzerte der Josef Matthias Hauer-Musikschule an den Samstagabenden im Stadtpark und ein zweitägiger Jugendheuriger im MÄX. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei!

Tipp 2: Blue Mondays in Bad Fischau-Brunn

Von Juli bis August spielen an sechs Terminen wieder interessante Musiker vor der Kulisse des Thermalbades in Bad Fischau-Brunn. Den Anfang macht am 10. Juli „The Magic of ABBA“. Keine andere Show weltweit ist so nah am ABBA-Sound wie diese. Es geht weiter am 17. Juli, wo Andrew Young „I am from Liverpool“ präsentiert. Er spielt die Songs der Beatles, die ihn und Generationen von Musikern beeinflusst haben.

Marianne Mendt Foto: Lukas Beck

Das Wiener Original, auch bekannt als „Mutter des Austropops“, „Marianne Mendt & Band“ ist am 24. Juli in Bad Fischau-Brunn zu Gast. Nach einer kurzen Pause ist am 7. August „WIR4 mit Wolfgang Ambros“ auf der Blue Monday-Bühne zu sehen. Am 14. August spielt Mario Berger solo „Manduria“ und verschmilzt Flamenco, Fado, Latin, Klassik und ein bisschen Jazz zu einem ganz eigenen Stil. Den Abschluss der Blue Mondays macht am 21. August Madeleine Joel mit ihrer „Hommage an Hildegard Knef“. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Infos unter: www.bad-fischau-brunn.at.

Tipp 3: Action-Theater im Steinbruch Winzendorf

Pferde-Action, Bühnen-Fights & Burning Man: In der malerischen Kulisse des Steinbruchs Winzendorf werden jeden Sommer spannende Inszenierungen rund um Karl Mays „Winnetou“ geboten. Heuer wird von 5. bis 20. August in sechs Vorstellungen „Winnetou und Old Firehand“ gespielt. Erstmals spielt Maximilian Wieler die Rolle des Apachenhäuptlings Winnetou.

Termine sind: 5. August 18:30, 11. August 18:30, 12. August 18:30, 13. August 14:00, 15. August 17:00, 18. August 18:30 und 19. August 18:30 Uhr. Infos unter: www.festspiele-winzendorf.at.

Tipp 4: Raimundspiele in Gutenstein

Theater: Am 13. Juli findet die Weltpremiere „Es muß geschieden sein“ von Peter Turrini statt. 15 weitere Vorstellungen im Theaterzelt sind bis 6. August von Donnerstag bis Sonntag um 17:30 oder 19:30 Uhr anzusehen. Nähere Infos unter: www.raimundspiele.at

Das Ensemble der Raimundspiele Foto: Moritz Schell

Lesungen: Am 29. Juli hält Kammerschauspieler Johannes Krisch um 18:30 Uhr eine Lesung. „Ich weiß wer ich bin“ ist ein biografischer Abend rund um Ferdinand Raimund. „Eine Lesung und Lieder“ gibt Erika Pluhar am 8. August. Den musikalischen Teil des Programms, die Pluhar-Lieder, übernimmt Roland Guggenbichler. Start ist um 19 Uhr.

Konzerte: Die eineiigen Zwillinge Alexander und Konstantin Wladigeroff, Enkel des bulgarischen Maestro Wladigeroff, geben mit ihrer Band „Wladigeroff Bros. & Friends“ am 30. Juli um 18:30 Uhr ein Konzert mit ihren Lieblingsliedern. Am 5. August spielt „Skolka“ ihr Programm „Immer weida“ ab 20:30 Uhr.

Tipp 5: Sommer voll Musik in Bad Schönau

Einen ganzen Sommer voll Musik bietet die Kurgemeinde Bad Schönau. Beginnend am 7. Juli mit dem Sommerabend-Konzert mit „the wey's guys“ geht es Schlag auf Schlag - Musik gibt es jedes Wochenende und das für jeden Geschmack.

Weitere Infos unter: www.badschoenau.at.