Ostermarkt am Dom und Osterfest im Park in Wiener Neustadt

Gemeinsam mit „So schmeckt Niederösterreich“ lädt die Stadt Wiener Neustadt auch heuer zum „Ostermarkt am Dom“ am 31. März und 1. April. Neben handwerklichen Produkten von 13 Anbietern gibt es auch Kulinarisches, künstlerische Darbietungen und einen Workshop zum Palmbesen-Binden. Neu ist auch eine „MÄX“-Verkaufshütte mit Produkten von Jungunternehmen. Die Öffnungszeiten: Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 15 Uhr.

Am Ostersamstag, dem 8. April, gibt es im Wiener Neustädter Stadtpark von 9 bis 13 Uhr Spiel & Spaß beim Spielplatz. Auf alle kleinen Besucher wartet ein tolles Programm – von Kinderschminken über Riesenseifenblasen-Workshops bis hin zum Besuch des Osterhasen. Eintritt frei.

