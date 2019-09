25 Jahre nach „Falco Symphonic“ – dem legendären Falco-Konzert mit großem Orchester am Domplatz im Jahr 1994 – fand mit dem „Symphonic Rock“ eine Neuauflage in Wiener Neustadt statt. Profi-Musiker der Wiener Philharmoniker und Wiener Symphoniker spielten dabei mit jungen Musikerinnen und Musikern der Josef Matthias Hauer-Musikschule – dirigiert, wie bereits vor 25 Jahren, von Stadtmusikdirektor Raoul Herget.

Gemeinsam mit den Künstlern Thomas Rabitsch, Roman Gregory, Johannes Krisch, Andy Baum, Lukas Fendrich und Nazide Aylin spannte Arrangeur Christian Kolonovits einen musikalischen Bogen von „St. Elmo’s Fire“ aus dem gleichnamigen Film und „Golden Eye“ aus James Bond über „We will rock you“ von Queen bis zu Elton Johns „Don’t let the sun go down on me“ mit Christian Kolonovits selbst am Klavier.

„All you need is love“ zum krönenden Abschluss

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums war der dritte Block des „Symphonic Rock“ ganz Ausnahmekünstler Falco gewidmet. Nach der Ouvertüre wie beim Konzert am Domplatz 1994 begeisterten die Gastsänger Roman Gregory und Johannes Krisch mit Songs wie „Ganz Wien“, „Jeanny“, „Nachtflug“ und „Helden“ das Publikum, das sich den Abend auch von strömendem Regen nicht verderben ließ. Zum großen Finale schmetterten alle Künstlerinnen und Künstler unter lautstarker Unterstützung der Zuseherinnen und Zuseher „All you need is love“ von den Beatles.

„Das ‚Symphonic Rock‘-Konzert mit seinem großartigen Mix aus Klassik und Rock war ein absolutes Highlight in der Wiener Neustädter Musikgeschichte“, freute sich Bürgermeister Klaus Schneeberger über den großartigen Erfolg, „die hervorragenden Künstlerinnen und Künstler gemeinsam mit dem fabelhaften Orchester haben hier einen fantastischen Querschnitt über die Geschichte von symphonischen Konzerten in Wiener Neustadt geschaffen, wo dieses Genre ja eine ganz besondere Tradition hat. Ich bin gleichermaßen beeindruckt wie dankbar für dieses wunderbare musikalische Erlebnis im Rahmen des ‚Bunten Stadtfests‘, bedanke mich bei Raoul Herget und Christian Kolonovits für die Initiative, bei den großartigen Künstlerinnen und Künstlern sowie nicht zuletzt bei den Besucherinnen und Besuchern, die dem Wetter getrotzt und diesen Abend mit uns zu einem unvergesslichen Erlebnis für Wiener Neustadt gemacht haben.“