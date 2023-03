Mit dem Aufzug auf den Schwarzenbacher Aussichtsturm

Am Burgberg läuft alles nach Plan. Der Einbau des Aufzugs in den Aussichtsturm macht gute Fortschritte, sodass die Fertigstellung bis zum vorgesehenen Eröffnungstermin am 8. Mai zu schaffen sein sollte.

Als der Turm im Jahr 1998 erbaut wurde, war der Aufzug bereits eingeplant - es fehlten allerdings die Mittel zur Realisierung. Genau 25 Jahre nach der Errichtung ist es jetzt soweit. Der Aufzug wird den Turm künftig auch für Besucher benutzbar machen, denen dies bis jetzt aus verschiedensten Gründen nicht möglich war.

Eine Ausstiegsmöglichkeit aus dem Lift wird es auf Höhe des Seminarraums geben, eine weitere auf eine Plattform nach rund zwei Drittel der Höhe und eine ganz oben.

