Wenn Neustädter Politiker die Sehenswürdigkeiten der Stadt bei einer Bustour vorstellen, ist wieder Stadtrundfahrten-Zeit. Heuer beginnen die Sommertouren am 3. Juli mit dem Stadtchef höchstpersönlich. Bürgermeister Klaus Schneeberger: „Wiener Neustadt hat so viel zu bieten, was wir unseren Bürgern und den Gästen der Stadt näher bringen wollen.“

Jeden Samstag geht es ab 10 Uhr für rund 1,5 Stunden durch das sommerliche Wiener Neustadt – vorbei an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Institutionen, Unternehmen und vielem mehr. Start ist bei der Bushaltestelle am Hauptplatz, dann geht es über den Ring und die Grazer Straße zur FH und weiter zum Landespflegeheim und zum Schifferlwirt, um nur einige Stationen der Tour zu nennen.

Für die kostenlosen Stadtrundfahrten ist keine Anmeldung erforderlich.

PS: Ebenfalls an den Samstagen zwischen 3. Juli und 4. September finden von 10 bis 14 Uhr die Führungen im Wasserturm statt. Restkarten sind unter 0 26 22 / 373 – 550 erhältlich.