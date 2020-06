Am Mittwoch schloss der leidenschaftliche Biker, dessen Cafe auch Anziehungspunkt für viele Motorradfahrer war, für immer seine Augen. "Ich verabschiede mich von meinem lieben Mann, er bleibt immer und ewig in meinem Herzen,“ trauert Witwe Renata Münster. Einen ausführlichen Nachruf lesen Sie am Mittwoch in der Printausgabe der NÖN Wiener Neustadt.