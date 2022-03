"Handle With Care" mit Konzert für Ukraine

Werbung

Wiener Neustadts Band „Handle With Care“ kehrt nach pandemiebedingter Pause wieder auf die Bühne zurück. Am 1. April ist es soweit: In ihrem Wohnzimmer, dem Cafè Stadler, wollen Rainer Wagner, Erich Allinger, Bernhard Eder, Jakob Kremser und Thomas Eder ein Hitfeuerwerk auf ihr Publikum loslassen. Die Vorfreude aller Bandmitglieder ist groß: „Endlich wieder live aufzutreten, tut unserer musikalischen Seele mehr als gut“, meint die Band gegenüber der NÖN. „Wir hoffen, dass uns unsere ohnehin sehr treuen Fans wieder live hören wollen und das „Stadler“ auch wegen des Benefizgedankens stürmen werden“.

Handle With Care wollen nämlich die Gelegenheit nutzen, um auf die Situation in der Ukraine aufmerksam zu machen. „Man soll jede Gelegenheit nutzen, um Partei für ein an Leib und Leben bedrohtes Volk zu ergreifen“ hält die Band fest. Deshalb wird der gesamte Erlös der Ukrainehilfe zur Verfügung gestellt.

