Boyband-Star zu Besuch in Wiener Neustadt.

Prominenten Besuch gab‘s vergangene Woche von dem ehemaligen Leadsänger der Band „Caught in the Act“ Bastiaan Ragas. Trotz einem stressigen Tag mit Foto- und Presseterminen traf er sich mit ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger und bekam von Julia Schlager eine Führung durch die NÖ Landesausstellung in den Kasematten. Im Anschluss traf er sich mit Fans, gab Autogramme und schoss mit ihnen Fotos. Als Abschluss des Tages gab er ein Konzert vor rund 75 Leuten, darunter sogar Holländer und Schweizer, in der Skyline.