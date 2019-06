Das SOG Theater lädt am Samstag, dem 8. Juni, ab 11 Uhr, gemeinsam mit der Stadt Wiener Neustadt zur „La vie en rose - Matineè francaise“ in die Wiener Straße 5 ein. Dabei wird das Schaufenster neben der Buchhandlung Thiel zum Schauplatz der „Bühne in Bewegung – Popup Theater“.

Gemeinsam mit Liama begeben sich die Schauspieler auf eine Reise in die Welt französischer Chansons, Liebeslieder und Lyrik. Auf die Gäste warten auch Kostproben der Gebietsvinothek Thermenregion.