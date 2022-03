2.000 Euro für Hilfsaktion in Wr. Neustadt

„Wir wollten unbedingt helfen und haben uns überlegt, was wir den Leuten bieten können. Da entstand dann die Idee mit dem Haare schneiden gegen eine freie Spende“, erzählt Friseurin Tanja Zinkl.

In ihrem Meistersalon in der Sonnwendgasse 15 lud sie vergangenen Sonntag zum „Charity Cut“ zusammen mit ihrer Kollegin Viktoria Schmuck. Von 9 Uhr an wurde durchgehend geschnitten, insgesamt 30 Leute nahmen nacheinander auf den Friseurstühlen Platz. Stolz konnte man nach dem Letzten auf 1.833,55 Euro blicken. Zinkl und die Fleischerei Dormayer rundeten auf 2.000 Euro auf, die „Nachbar in Not“ zugute kommen.

„Ich möchte mich bei so vielen Unternehmen bedanken, die uns mit Gebäck, Getränken und vielem mehr unterstützt haben“, sagt Zinkl, „ein Dank geht an die Konditorei Ferstl, Kaffeerösterei Goldschmidt, Bäckerei Sederl, Santora Kaffee, Schwarzbräu, Fleischerei Dormayer, Café Adrenn, Coca-Cola HBC Österreich, BCN Drucklösungen, Reisner marketing und Stilfalt Logodesign.“

