Lanzenkirchen: Fußball und Golf für den guten Zweck vereint

Fußballlegenden wie Walter Knaller und Gerry Willfurth sahen sich in einer ungewöhnlichen Aufgabe: Bei der 7. Auflage des Fußballgolf-Turniers in Lanzenkirchen musste das Leder nicht im Tor, sondern in vergrößerten Golflöchern versenkt werden. Acht Firmen nahmen am Wettbewerb in Kooperation mit dem „Club Niederösterreich“ teil, bei dem durch die Spendenfreudigkeit der Unternehmen insgesamt 12.000 Euro gesammelt werden konnten.

Über den Reinerlös dürfen sich örtliche Familien mit schweren Schicksalsschlägen freuen - einer Witwe mit zwei Kindern wird finanziell unter die Arme gegriffen, der Rest wandert in die Sozialfonds der Gemeinde. Bei der „Linsberg-Premier“ (das Event fand erstmals im Golfclub Linsberg statt) hatte natürlich auch das Sportliche Priorität. Die „Bauen & Wohnen Gruppe“ konnte sich Gold vor der Asiatherme und der Firma „List GC“ sichern. Als beste Einzelspieler wurden Markus Kitzmüller und Rene Koglbauer gewählt, zu den besten Teamcaptains wurden Toni Haiden und Gerry Willfurth auserkoren.