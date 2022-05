„Wine & Music“ in Wr. Neustadt

Werbung Zum Epaper! Anzeige Powerladys in der Region Wr. Neustadt und Neunkirchen

Im Herbst gab‘s das erste Charity-Konzert von der Initiative „Holz mit Herz“ im Bürgermeistergarten. Unglaubliche 20.000 Euro kamen damals zusammen und unterstützten so die Ausgabe von Brennmaterial.

Jetzt geht’s für das Team in die nächste Runde. Denn am Samstag, dem 4. Juni, findet das zweite Charity-Event zugunsten der Initiative statt. Bei gutem Wein von vier verschiedenen Winzern wird bei der Vino-Neustadt von Martin Reinelt am Marienmarkt der Abend genossen. Ab 18 Uhr spielen die „Kuchlbank-Buam“ auf, ab 20 Uhr dann die Band „Artett“ zusammen mit Gastmusikern. „Wir freuen uns schon sehr auf das Event“, sagen Robert Pfisterer, Sabine Gremel und Christian Filipp, ein Teil des Vorstandes, im NÖN-Gespräch unisono.

Die Karte kostet im Vorverkauf 55 Euro und kann entweder direkt bei der Vinothek oder über office@holzmitherz.eu gekauft werden. Bei der Abendkasse kostet sie dann 66 Euro. „Inkludiert in den Preis sind ein graviertes Riedl-Weinglas sowie die Weine der verschiedenen Winzer“, erklärt Pfisterer.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.