Löwenstarker Einsatz in Wr. Neustadt

Alle Jahre wieder und so auch in diesem Advent stehen die Mitglieder des Lions Club mit ihrem Punsch-Stand am Hauptplatz. Eine zeitintensive Angelegenheit, die sich jedoch lohnt: Mit den Einnahmen werden Personen und Projekte in der Region unterstützt.

„Neben Großprojekten wie dem Sterntalerhof oder einem Auto für die Waldschule, sowie Organisationen wie das Frauenhaus, die selbst für Hilfe sorgen, unterstützen wir auch viele Private“, erläutern Präsident Philipp Grammanitsch und 2. Vize-Präsident Martin Bernold im Gespräch mit der NÖN: „In letzter Zeit haben wir besonders viele kleine Spendenansuchen, da geht es beispielsweise um Unterstützung beim Schultaschenkauf oder beim Heizen – es sind sehr konkrete Anfragen für Dinge des täglichen Lebens.“ Die Ansuchen werden von den Lions gründlich geprüft: „Unser Credo ist: Wenn jemand unschuldig in Not geraten ist, dann helfen wir gerne. Diese Fälle gibt es leider in letzter Zeit sehr oft.“

„Wir wollen Unternehmer aus der Region bitten, mitzuzahlen. Ein Baustein kostet 500 Euro.“

Um künftig noch mehr helfen zu können, wollen die Lions bald mit einem neuen Stand unterwegs sein: „Wir haben die Idee eines mobilen Genuss-Standes geboren, den wir für verschiedene Veranstaltungen nutzen können, und den man auch nur für einen oder zwei Tage aufstellen kann.“ So könnten die Lions öfter im Einsatz sein, um Spenden zu sammeln. Der Stand könnte auch an andere Clubs verborgt werden. Mit einer Baustein-Aktion soll der Stand finanziert werden: „Wir wollen Unternehmer aus der Region bitten, mitzuzahlen. Ein Baustein kostet 500 Euro.“

Bis 24. Dezember ist die Lions Lounge am Hauptplatz Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 16 bis 20 Uhr, Freitag von 14 bis 22 Uhr, Samstag von 10 bis 22 Uhr und Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

