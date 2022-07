Ordination eröffnet: Neuer Arzt in Wiener Neustadts City

Werbung

Eine der offenen Hausarzt-Kassenstellen ist besetzt: Christian Zenz öffnete am Montag dieser Woche seine Ordination in der Innenstadt. Zentral gelegen an der Ecke Wiener Straße/Eyerspergring (Schottleitner-Haus), ist die neue Ordi sowohl mit dem Bus (Haltestelle Nepomukplatz) als auch mit Fahrrad, Auto oder zu Fuß gut erreichbar. „Die Lage ist ausgezeichnet. In Wien wäre das vergleichbar mit einer Ordination am Ring mit Blick auf den Ersten Bezirk“, sagt Zenz im Gespräch mit der NÖN.

Der Gloggnitzer war bislang in Wien als Allgemeinmediziner tätig, von Neustadt aus pendelt er deutlich kürzer.

Geöffnet ist von Montag bis Freitag (siehe Box rechts), „mir war wichtig, an zwei Tagen auch bis 19 Uhr offen zu haben, gerade für berufstätige Patienten ist das wichtig“, so Zenz. Gut zu wissen: „Wir sind eine Terminordination, um Terminvereinbarung wird gebeten. Das heißt nicht, dass die Patienten einen Monat auf einen Termin warten müssen, aber es hilft, den Fluss zu steuern und ich möchte nicht, dass die Patienten lange warten müssen.“ Über die Homepage kann man Termine direkt buchen oder – über einen sicheren Kanal – Nachrichten schicken.

Neben dem Hausarzt-Angebot zählt Zenz Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu seinen Schwerpunkten, ebenso die Palliativ-Medizin, zudem Osteoporose, Geschlechtskrankheiten, HIV und Dermatologie im Allgemeinen.

