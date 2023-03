Wiener Neustädter Innenstadt: Wende durch Wohnen?

Sie sind seit Jahren ein großes Thema in der Stadt: Die Geschäftsschließungen in der Innenstadt. Vor allem in den Fußgängerzonen, vor allem von Filialen großer Handelsketten. Müller, dm, Tchibo, H&M, C&A – die Liste ließe sich lange fortführen. Was in den allermeisten Fällen zurückbleibt, ist Leerstand.

Zu groß sind die Flächen, als dass sie von kleineren Geschäften übernommen werden könnten. Zu teuer ist es meist, die ehemaligen Verkaufsräume zu Büro- oder Wohnflächen umzubauen. Ausnahmen wie das Gesundheitszentrum OptimaMed im einstigen C&A-Gebäude oder das Taekwondo-Studio im früheren Tchibo sind selten.

Delka soll Ende März schließen

Ein Ende dieses Abwanderungstrends ist nicht in Sicht, im Gegenteil: So steht etwa der Fußgängerzone Neunkirchner Straße ein weiterer schwerer Schlag bevor: Laut NÖN-Informationen wird die Delka-Filiale mit Ende März zusperren.

Die Delka-Filiale in der Neunkirchner Straße soll demnächst zusperren Foto: Baldauf

Die Filiale ist bereits seit dem Jahr 1995 in der Fußgängerzone ansässig, wie die NÖN erfuhr sind einige Mitarbeiter bereits auf Jobsuche in anderen Innenstadtgeschäften vorstellig geworden. Auf NÖN-Anfrage kam nur wenig vom Schuhgroßhandel: „Vielen Dank für Ihre Anfrage. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wir dazu keine Stellungnahme abgeben können“, so die knappe Antwort.

Stadtzentrum als Wohnstandort

Seitens der Stadtregierung wurde in den vergangenen Jahren eine klare Strategie entwickelt, deren Wirkung in den kommenden Jahren sichtbar werden soll: Das Wohnen in der Innenstadt soll gefördert werden. Die zusätzlichen City-Bewohner sollen dann, so die Hoffnung, auch verstärkt in der Innenstadt einkaufen. „Die Stärkung des Stadtzentrums als Wohnstandort“ ist ein erklärtes Ziel des Stadtentwicklungsplanes „STEP WN2030+“.

Ein Hoffnungsprojekt ist in diesem Zusammenhang der geplante Neubau mit 40 Wohnungen, der das ehemalige Kaufhaus Müller in der Fußgängerzone Wiener Straße ersetzen soll (die NÖN berichtete exklusiv). Auch das neue Viertel am ehemaligen Leiner-Areal, das „Maximilium am Stadtpark“, soll mit seinen rund 500 Wohnungen zur Innenstadt-Belebung beitragen.

Prämie für Ansiedelungen

Erst unlängst wurde zudem vom Gemeinderat eine Ansiedelungsprämie für Geschäfte in der Innenstadt beschlossen: Wie berichtet, gibt es je nach Größe, Mitarbeiterzahl und Investitionsvolumen eine Unterstützung von 5.000 bis 15.000 Euro. Für das Jahr 2023 sind im Budget insgesamt 150.000 Euro eingeplant.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.