Drachen-Dompteur aus Wr. Neustadt: Virtuelles zur Realität machen

Der Erfolg der Serie „Game of Thrones“ (GoT) lässt sich nur schwer bestreiten. Umso mehr waren die Fans auf die Fantasyserie „House of the Dragon“ gespannt, die dieses Jahr auf HBO und Sky herauskam. Diese spielt 200 Jahre vor GoT und erzählt die Vorgeschichte der Familie Targaryen, eines der größten Häuser der Kultserie.

Und der Name ist Programm, denn in „House of the Dragon“ gibt es jede Menge Drachen. Erwähnt werden bis zu 13, zu sehen bekommt man neun. Und bei einem davon hatte ein Wiener Neustädter seine Finger im Spiel: Der 27-jährige Clemens Altmann studierte Game Art und 3D-Animation in Wien und kann sich nach seinem Bachelorabschluss stolz VFX-Artist (dieser erstellt fotorealistische, digital generierte Bilder) nennen.

„Ich hab mir gut überlegt, ob ich es machen soll, aber ich wollte die Chance ergreifen.“

Durch seine Arbeit bei VAST, einem Medienunternehmen in Wien, erhielt er die Chance bei einem Projekt von Pixomondo, einem auf visuelle Effekte spezialisiertes Unternehmen, mitzuarbeiten: „Ich wusste nur, dass es etwas mit Simulation zu tun hat“, erzählt Altmann: „Ich hab mir gut überlegt, ob ich es machen soll, aber ich wollte die Chance ergreifen.“ Zuvor arbeitete er bereits an kleineren Sachen, wie einer Sparefroh- und Erste Bank-Werbung mit.

Im Juli dieses Jahres starteten dann die Arbeiten. Seine Aufgaben? Er sollte den größten Drachen der Serie „Vhagar“ zum Fliegen bringen sowie die Seile, die auf dem Rücken des Drachen hingen, so simulieren, dass sie mit „Vhagar“ richtig reagieren. Altmann musste zusammen mit weiteren Spezialisten das Virtuelle zur Realität machen. „Ich musste die Membranen der Flügel zum realistischen Bewegen bringen“, so Altmann.

„Und es ist einfach ein ganz eigenes Gefühl, wenn man seine Sachen dann auf einer großen Leinwand sehen kann.“

Der Drache war für ihn grau, aber in 3D zu sehen. Seine Vorgaben waren beispielsweise nur Angaben, dass der Drache in dieser Szene schnell, langsam oder nach oben fliegt „und so musste ich dann die Membranen dazu simulieren, dass es real aussieht“. Für die Arbeit an den Flügeln brauchte Altmann 15 bis 20 Stunden pro Shot, davon wurden eine bis zwanzig Sekunden gezeigt. Insgesamt sieht man zwei Minuten von seiner Arbeit in den Folgen 6, 7 und 10.

Wie war es, bei etwas derartig Großem mitzuarbeiten? „Es war sehr cool. Und es ist einfach ein ganz eigenes Gefühl, wenn man seine Sachen dann auf einer großen Leinwand sehen kann.“

