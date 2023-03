Erster Platz für Margaritas aus dem Wr. Neustädter „Feinkost Kartell“

Besonderen Grund zu feiern hat „Das Feinkost Kartell“ am Marienmarkt rund um Wolfgang Kapuy. Die Cocktailerie und Prosecco Bar machte bei der Margarita Week rund um den weltweiten Margarita-Tag des Spirituosenkonzerns Bacardi Martini mit. Der Konzern rief alle Lokale, die sie beliefern, dazu auf, mitzumachen.

Begeisterte die Jury: Die BBQ Margarita. Foto: Bacardi Martini GmbH

Bewertet wurde in dieser Woche der Social Media Auftritt und zur „Kartell“ Margarita-Night kam eine Jury von Bacardi in die Bar, um die Margaritas genauer unter die Lupe zu nehmen. „Gemixt wurden sie mit deren Marke ‚Patron’, eine Premium Tequila Marke“, so Kapuy, „es war an diesem Abend wichtig, wie die Margarita präsentiert wird und natürlich, wie sie schmeckt.“

Begeistert war die Jury von der BBQ Margarita, die dann auch den Ausschlag gab, denn unter allen österreichweiten Teilnehmern konnte „Das Feinkost Kartell“ den 1. Platz für sich entscheiden. „Dass wir uns als Neustädter Bar unter teilweise namhaften Bars aus Wien durchgesetzt haben, macht schon stolz.“

