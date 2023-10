Talk mit der Polizei: Vom Nachbarschaftstreit bis zum Betrüger

In der Raiffeisenzentrale am Zehnergürtel startete am Montag die Aktion “Coffee with Cops”. Dabei können alle Interessierten bei einem Gratiskaffee mit Polizisten plaudern. “Wir wollen allen in Wiener Neustadt ermöglichen, einfach mit uns ins Gespräch zu kommen”, erklärt Abteilungsinspektorin Bernadette Kainrath. “Denn wer uns gerade aktiv braucht, kommt ja nicht zum Reden”. Mit Kaffee an gemütlichen Stehtischen im Foyer wurde über alles mögliche geplaudert: von Nachbarschaftskonflikten über Verkehrsrecht bis zu allgemeineren Fragen.

Besonders wichtig ist der Stadtpolizei derzeit die Aufklärung über Kriminelle, die sich am Telefon als falsche Polizisten ausgeben und so an Wertsachen kommen wollen. Dabei gehen die Betrüger sehr geschickt vor und behaupten etwa, dass das Bankpersonal Geld veruntreut habe. Oder sie sorgen mit Lügen über Einbrüche in der Nachbarschaft für Verunsicherung. “Besonders ältere Menschen lassen sich leicht unter Druck setzen”, ergänzt Stadtpolizeikommandant Manfred Fries.

Selbstverständlich fragt die echte Polizei niemals am Telefon, wie viel Geld jemand zuhause hat oder fordert gar Wertsachen ein. Bei solchen Anrufen ist es am besten, sofort aufzulegen. Polizist Johann Stickler stellt klar: “Für Gebühren oder Strafen, die wirklich an die Polizei gezahlt werden, stellen wir immer eine Quittung aus.”

Auch falsche Polizisten ohne Uniform, dafür mit einer Art “Dienstmarke” wurden schon gesichtet. Hier wird empfohlen, Dienstausweis und Dienstnummer zu verlangen und am besten zu fotografieren. Über die Dienstnummer kann jeder Polizist und jede Polizistin ausfindig gemacht werden.

Generell ist gesunde Skepsis angebracht und keine Scheu davor, die Polizei zu alarmieren. “Lieber einmal zu oft bei uns anrufen als einmal zu wenig”, bestätigt der Polizist Gerald Hausleber. Die weiteren Stationen:

3. Oktober im Neuen Rathaus, Neuklosterplatz, 14 bis 17 Uhr.

4. Oktober Wiener Neustädter Sparkasse, Neunkirchnerstraße, 9 bis 12 Uhr.

5. Oktober Wohnhausanlage in der Ausstellungsgasse, 14 bis 17 Uhr.

6. Oktober bei der Billa-Filiale in der Daimlergasse, 9 bis 12 Uhr.