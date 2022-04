Bezirk Wiener Neustadt: Feuerwehren starten wieder durch

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Zwei Jahre kein Feuerwehrball, Sommerfest oder Weihnachtsfeier: Der gesellschaftliche Aspekt hat sich bei den Freiwilligen Feuerwehren in den letzten zwei Jahren stark in Grenzen gehalten. „Natürlich gab es da auch finanzielle Einbußen, die Feste sind fixe Einnahmen für die Wehren“, sagt Bezirksfeuerwehrchef Karl-Heinz Greiner. Wie bei anderen Vereinen sei aber auch der gesellschaftliche Aspekt zu kurz gekommen.

Karl-Heinz Greiner: „Haben alle Aufgaben erfüllt.“ Foto: BFKO

„Jetzt sind die Funktionäre gefordert, alle wieder zurück ins Boot zu holen. Ich glaube aber nicht, dass alles hunderprozentig so sein wird wie vor der Pandemie – eine Bilanz wird man aber erst in einem Jahr ziehen können“, so Greiner. Er glaubt aber, dass jetzt wieder viele Feuerwehrfeste und Feiern veranstaltet werden – solange sich die Auflagen nicht wieder ändern. „Sonst wird sich wieder die Frage stellen, wer da den Kopf hinhält“, so Greiner.

Auch Abschnittsfeuerwehrkommandant Roland Kleisz (Wr. Neustadt Süd) betont: „Es ist jetzt an der Zeit, all unsere Kameraden wieder aus dem Standby-Modus zurückzuholen und zu motivieren.“

Roland Kleisz: „Kameraden wieder aus Standby-Modus zurückholen.“ Foto: BFKO

Die fehlenden Feste hätten vielerorts nicht gesellschaftliche Spuren hinterlassen, sondern hätten auch ein Loch ins Budget gerissen, so Kleisz. „60 bis 80 Prozent der Einnahmen kommen von solchen Veranstaltungen, davon lebt das Engagement, das die Kameraden zusammenhält.“ Auch Gerd Schindl, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Sollenau bestätigt im Gespräch mit der NÖN die schwierigen Pandemie-Zeiten: „Dringend notwendige Anschaffungen und Projekte in den Jahren 2020 und 2021 konnten nur stark eingeschränkt umgesetzt werden und mussten auf 2022 und Folgejahre verschoben werden.“

Feuerwehrball und Fest im Juni

Wiener Neustadts Feuerwehrkommandant Christian Pfeiffer bestätigt zwar, dass durch den Feuerwehrball oder Feste Einnahmen fehlen würden, „prinzipiell sind wir aber finanziell gut durch die Pandemie gekommen. Die Gemeinde hat uns stark unterstützt, zudem haben wir auch Hilfen aus dem Non-Profit-Organisation-Unterstützungsfonds bekommen. Wir haben wirtschaftlich gut gearbeitet.“

Mittlerweile laufen nicht nur die Ausbildungs- und Schulungsbetriebe bei den meisten Feuerwehren voll an, auch die Planungen für Veranstaltungen werden gemacht. So ist der Wiener Neustädter Feuerwehrball im kommenden Frühjahr nach zwei Ausfällen wieder ein fixer Teil des Ballkalenders, dazu wird am Samstag, dem 25. Juni zum großen Fest mit Frühschoppen, Musik, Kinderprogramm und Geräteschau geladen. Was alle Kommandanten im Gespräch mit der NÖN betonen, ist die Einsatzfähigkeit trotz Pandemie. „Wir haben unsere Aufgaben zu 100 Prozent erfüllt“, ist Bezirksfeuerwehrkommandant Karl-Heinz Greiner stolz auf die Mitglieder.

Gerd Schindl: „Anschaffungen mussten verschoben werden.“

Foto: zVg

Auch für Sollenaus Chef Gerd Schindl gab es stets „Disziplin, Verständnis und uneingeschränkte Unterstützung“ in seiner Mannschaft, und Roland Kleisz betont: „Es ist nicht selbstverständlich, dass man trotz fehlendem Kontakt immer einsatzbereit und eine vollständige Mannschaft ist.“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.