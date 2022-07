Wiener Neustadt: Der Alte Schlachthof wird am Samstag zum Skate-Park

Werbung

Das Triebwerk lädt zum zweiten Skate-Day. Nach dem großen Erfolg 2019 wird heuer der Alte Schlachthof wieder zum Wunderland für Skater*innen. Neben diversen Ramps und Obstacles wird es auch ein „Game of Skate“ geben. Schon um 14:00 sind Anfänger*innen jeden Alters dazu eingeladen mit „Skate4Fun“ das Skateboarden einfach auszuprobieren. Ab 16:00 können die Rampen frei genutzt werden und um 17:00 Uhr ist dann der Contest. Im Anschluss gibt es auch noch ein Konzert im Triebwerk mit „Deadends“ aus Graz und der Neustädter Band „Ray.s“

Das Game of Skate wird Outdoor auf Asphaltboden vor dem alten Schlachthof stattfinden. Bei 32 Startplätzen wird 1 gegen 1 nach klassischen Regeln gespielt. Ein/e Fahrer*in legt den Trick vor, der/die zweite muss diesen sauber kopieren. Vorgelegt wird so lange bis man einen Trick nicht schafft. Sollte der nachgemachte Trick nicht gestanden werden, bekommt man einen Buchstaben. Der letzte Buchstabe hat zwei Versuche. Gewinner*innen ziehen immer automatisch in die nächste Runde weiter.

Gratis Anmeldung für das Game of Skate unter booking@triebwerk.co.at

14:00 Skate4Beginners

16:00 Free2Skate mit Ramps und Obstacles

17:00 Game of Skate

20:00 Afterskateparty mit Deadends und Ray.s im Triebwerk

Eintritt: € 10,-



Info und Anmeldung: info@triebwerk.co.at

