Derzeit wird nur für das Weihnachtsmärchen „Der Bärenhäuter“ von den Gebrüdern Grimm geprobt. „Das ist ein ganz selten gespieltes, aber wunderschönes Märchen mit einem sehr aktuellen Motiv: Man soll andere nicht nur nach ihrem Äußeren beurteilen“, so Dagmar Leitner, Chefin der Wiener Neustädter Comedienbande.

Die Märchenaufführung um 14 Uhr am Nachmittag des 24. Dezembers im Stadttheater hat schon eine lange Tradition und ist für viele Kinder ein Highlight, bevor dann das Christkind endlich kommt.

"Franziska ist eine selbsternannte Sittenwächterin"

Ebenfalls viele treue Fans hat die Komödie zu Silvester. Heuer steht „Franziska, nimm dich in Acht“ am Programm. Christiane Hrdinka spielt die Hauptrolle: „Franziska ist eine selbsternannte Sittenwächterin in einem Feldzug gegen ein gewisses Etablissement.“ Dass ihr dabei eine Falle gestellt wird, sorgt sicher wieder für viel Spaß im Theater.

Für dieses Stück wird erst ab 25. Dezember geprobt, „dann aber sozusagen rund um die Uhr, also täglich bis zu 14 Stunden“, erzählt Dagmar Leitner: „Aber alle Mitwirkenden wissen, in fünf Tagen muss das Stück stehen.“ Für beide Aufführungen gibt es noch Karten im Alten Rathaus und bei Ö-Ticket.